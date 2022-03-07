Кошти “пакунку малюка” відтепер можна витратити на будь-які потреби — що відомо

Уряд ухвалив рішення, яке дозволяє в умовах війни використовувати кошти так званого “пакунку малюка” на будь-які потреби.

При цьому, відтепер ви можете використати ці кошти в будь-який час, а не впродовж року, як це було раніше. Часове обмеження уряд встановив наступне: ці кошти потрібно використати протягом воєнного часу та одного місяця після його завершення.

Крім того, їх можна буде перераховувати на будь-який рахунок родини, відкритий у Приватбанку.

Урядовці кажуть, що отримати допомогу можна буде за прощеною процедурою.

Як отримати кошти “пакунку малюка”

Для цього один із батьків має подати заяву з копією свідоцтва про народження та довідкою з пологового будинку про неотримання натуральної допомоги “пакунок малюка”.

Якщо свідоцтва про народження немає, то до заяви достатньо прикласти копію документа, що підтверджує факт народження дитини в закладі охорони здоров’я або поза ним.

У разі відсутності батьків заяву можуть подати патронатні вихователі, прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни новонародженої дитини.

Заява подається особисто — за місцем проживання, перебування або звернення родини. Документи можна подати і до виконавчого органу сільської, селищної ради, центру надання адміністративних послуг.

Нагадаємо, раніше ми розповідали чи будуть пенсії під час війни та чи платитимуть інші соціальні виплати.