Всё зависит от твоего выбора. Что такое созависимость и действительно ли такие отношения токсичны

В отношениях люди начинают быть зависимыми друг от друга. Но это не всегда означает нечто плохое. Просто теперь нужно учитывать интересы своего партнера или партнерши и, например, планировать путешествие, чтобы было удобно обоим.

Однако некоторые называют созависимые отношения — токсичными. Действительно ли это так, рассказала психотерапевт Анастасия Свердел.

Что такое созависимые отношения

По ее словам, в психологической литературе есть известная теория о созависимых отношениях. Созависимостью называют “патологическое” состояние с глубоким проникновением и сильной эмоциональной, социальной или даже физической зависимостью от другого человека.

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Освобождения от созависимости Б. Уайнхолд и Дж. Уайнхолд в свое время стала очень популярной и цитируемой книгой. Когда нам предлагают освободиться от созависимости, часто это касается родных и близких людей с какими-либо зависимостями, но далеко не ограничивается ими.

— Созависимый человек пытается контролировать действия другого и таким образом регулировать свое состояние.

Известные роли созависимых людей — это преследователь, спаситель и жертва, — рассказывает психолог.

В известном издании The New York Times недавно вышла статья, в которой теорию созависимости называют токсичной.

— Человеческая психика и тело сконструированы так, чтобы полагаться на социальные контакты для уменьшения стресса. Мы становимся дисфункциональными без близких теплых отношений. Практически каждый из нас созависим, — пишут в материале.

Авторы говорят: теория о том, что сам человек есть создателем своего счастья — утопична. И разделяют “зависимость” как компульсивное поведение, что причиняет вред.

Созависимость — это плохо?

— Я помню свое удивление, когда на парах по сексологии преподавательница нам рассказывала об абсурдности идеи о независимости человека. Мы не созданы и не можем быть независимы. Зависимость может быть не обузой, а выбором, — говорит психолог.

По словам Анастасии, существует вариант воспринимать зависимость как тюрьму, а можно выбрать для себя такую ​​взаимозависимость, которая доставляет радость, любовь, пользу и будет приятной. Не стоит винить себя за осознанную потребность быть зависимым, что по факту является лишь обнаружением того, что всегда было присуще каждому из нас как человеческим существам.

Часто бывает так, что люди по-разному реагируют на стресс, поэтому могут ссориться. Раньше мы рассказывали о супружеских отношениях во время войны, и почему люди расходятся.

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