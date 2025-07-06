Михаил Дианов — ветеран 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ и один из символов обороны “Азовстали” — женился на своей любимой Мирославе. Защитник Азовстали женился: что известно Радостной новостью поделился сам Дианов в Facebook, опубликовав фото со свадьбы на фоне живописного Тернопольского пруда. Клялся, божился, что никогда не женюсь, — с улыбкой признался 45-летний военный, прошедший ад Мариуполя, плен и сложное лечение после тяжелого ранения руки. Его избранницей стала Мирослава. Женщина работает в облэнерго, воспитывает от предыдущего брака. Познакомились они случайно — осенью прошлого года. ”Клялся, что не пойду под венец”: ветеран Азовстали Михаил Дианов сыграл свадьбу в Тернополе / 2 Фотографии По словам Михаила, сразу почувствовали родство: оба из одного города, одного поколения, говорят на одном языке и имеют схожие ценности. Читать по теме Мы вернулись, чтобы бороться дальше! Первые посты защитников Мариуполя после освобождения Пташка, Орест, Химик, Фрост и Михаил Дианов поделились первыми мыслями после освобождения из российского плена. Фотография Дианова из Азовстали, на которой он улыбается, несмотря на тяжелое ранение, облетела мир в мае 2022 года, став символом стойкости украинских защитников. После возвращения из плена в сентябре 2022-го боец пережил несколько сложных операций, а сегодня работает полицейским в Тернополе, строит дом. Ранее мы рассказывали, о том какова была цена плена для героя Азовстали Михаила Дианова. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Ветераны, украинские военные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter