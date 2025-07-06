Для тебя Семейные отношения

“Клялся, что не пойду под венец”: ветеран Азовстали Михаил Дианов сыграл свадьбу в Тернополе

Ирина Скосар, выпускающий редактор сайта 06 июля 2025, 14:50
“Клялся, что не пойду под венец”: ветеран Азовстали Михаил Дианов сыграл свадьбу в Тернополе

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