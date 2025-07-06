Михаил Дианов — ветеран 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ и один из символов обороны “Азовстали” — женился на своей любимой Мирославе.

Защитник Азовстали женился: что известно

Радостной новостью поделился сам Дианов в Facebook, опубликовав фото со свадьбы на фоне живописного Тернопольского пруда.

Клялся, божился, что никогда не женюсь, — с улыбкой признался 45-летний военный, прошедший ад Мариуполя, плен и сложное лечение после тяжелого ранения руки.

Его избранницей стала Мирослава. Женщина работает в облэнерго, воспитывает от предыдущего брака. Познакомились они случайно — осенью прошлого года.

”Клялся, что не пойду под венец”: ветеран Азовстали Михаил Дианов сыграл свадьбу в Тернополе / 2 Фотографии

По словам Михаила, сразу почувствовали родство: оба из одного города, одного поколения, говорят на одном языке и имеют схожие ценности.

Фотография Дианова из Азовстали, на которой он улыбается, несмотря на тяжелое ранение, облетела мир в мае 2022 года, став символом стойкости украинских защитников.

После возвращения из плена в сентябре 2022-го боец ​​пережил несколько сложных операций, а сегодня работает полицейским в Тернополе, строит дом.

Ранее мы рассказывали, о том какова была цена плена для героя Азовстали Михаила Дианова.

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