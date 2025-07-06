Михайло Діанов — ветеран 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ та один із символів оборони Азовсталі — одружився зі своєю коханою Мирославою.

Оборонець Азовсталі одружився: що відомо

Радісною новиною поділився сам Діанов у Facebook, опублікувавши фото з весілля на тлі мальовничого Тернопільського ставу.

Клявся, божився, що ніколи не одружуся, — з усмішкою зізнався 45-річний військовий, який пройшов пекло Маріуполя, полон і складне лікування після тяжкого поранення руки.

Його обраницею стала Мирослава. Жінка працює в обленерго, виховує сина від попереднього шлюбу. Познайомились вони випадково — торік восени.

”Клявся, що не піду під вінець”: ветеран Азовсталі Михайло Діанов зіграв весілля в Тернополі / 2 Фотографії

За словами Михайла, відразу відчули спорідненість: обидва з одного міста, одного покоління, говорять однією мовою і мають схожі цінності.

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Світлина Діанова з Азовсталі, на якій він усміхається, попри тяжке поранення, облетіла світ у травні 2022 року, ставши символом стійкості українських захисників.

Після повернення з полону у вересні 2022-го боєць пережив кілька складних операцій, а сьогодні працює поліціянтом у Тернополі, будує дім та майстерню, де планує займатися металообробкою.

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