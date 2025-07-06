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“Клявся, що не піду під вінець”: ветеран Азовсталі Михайло Діанов зіграв весілля в Тернополі

Ірина Скосар, випускова редакторка сайту 06 Липня 2025, 14:50
“Клявся, що не піду під вінець”: ветеран Азовсталі Михайло Діанов зіграв весілля в Тернополі

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