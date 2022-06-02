Убери со стен ковры и керамический декор — как сохранить себе жизнь и подготовить дом к обстрелам

Во время войны нужно быть готовым ко всему и заранее позаботиться о своем доме на случай непредсказуемых событий. Ведущий шоу Один за всіх Сергей Костыра расспросил у специалиста комплексной безопасности, как уберечь свое жилье от обстрелов.

Правила защиты дома

Взрывная волна разрушает все вокруг больше, чем сам взрыв. Поэтому для того, чтобы защитить жилье и минимизировать риски травмирования стеклом, нужно:

заклеить окна и балконные двери скотчем;

забить окна фанерой или досками;

в частном доме заложить окна мешками с песком;

убрать с подоконников все комнатные растения в керамических кувшинах;

убрать всю посуду, банки, бутылки;

убрать вазы, стеклянный и керамический декор.

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Впрочем, обстрелы опасны еще и тем, что в результате них в доме может произойти пожар. Чтобы уменьшить риск пожара следует:

убрать ковры и дорожки с полов и стен;

убрать с балконов полотенца и одежду;

убрать с подоконников легковоспламеняющиеся косметические и гигиенические средства;

подготовить вещи для пожаротушения (огнетушитель, запасы воды, песок);

перекрыть газ и выключить бойлер.

Сделай дом крепостью

В случае блокады или штурма города, когда покинуть дом невозможно, нужно иметь все необходимое рядом и на поготове.

Так что заранее:

сделай запасы питьевой и технической воды, а также продуктов длительного хранения; проверь наличие в аптечке средств предоставления первой медицинской помощи; позаботься об альтернативных средствах освещения дома; подготовь средства для приготовления пищи на случай отсутствия газа и электроснабжения; собери необходимые вещи и документы на случай срочной эвакуации или перехода в укрытие.

Россияне специально бьют по мирным кварталам городов, чтобы увеличить потери среди местного населения. Если уже произошел взрыв, помни о том, что он может повториться.

Поэтому ни в коем случае не нужно выходить из укрытия сразу после обстрела. Подожди минимум 10-15 минут.

Если дом получил повреждения, старайся как можно быстрее покинуть помещение и не трогать обломки, чтобы не усугубить ситуацию.

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После завершения обстрела можно зафиксировать масштабы разрушения здания. Читай, как подать заявку на возмещение утраченного имущества в Дії.