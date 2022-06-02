Убери со стен ковры и керамический декор — как сохранить себе жизнь и подготовить дом к обстрелам

Елена Яковлева, редактор сайта 02 июня 2022, 20:30
Як підготувати житло до обстрілів - поради експертів
Фото: Unsplash

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