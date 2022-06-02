Убери со стен ковры и керамический декор — как сохранить себе жизнь и подготовить дом к обстрелам

Во время войны нужно быть готовым ко всему и заранее позаботиться о своем доме на случай непредсказуемых событий. Ведущий шоу Один за всіх Сергей Костыра расспросил у специалиста комплексной безопасности, как уберечь свое жилье от обстрелов.
Взрывная волна разрушает все вокруг больше, чем сам взрыв. Поэтому для того, чтобы защитить жилье и минимизировать риски травмирования стеклом, нужно:
Впрочем, обстрелы опасны еще и тем, что в результате них в доме может произойти пожар. Чтобы уменьшить риск пожара следует:
В случае блокады или штурма города, когда покинуть дом невозможно, нужно иметь все необходимое рядом и на поготове.
Так что заранее:
Россияне специально бьют по мирным кварталам городов, чтобы увеличить потери среди местного населения. Если уже произошел взрыв, помни о том, что он может повториться.
Россияне специально бьют по мирным кварталам городов, чтобы увеличить потери среди местного населения. Если уже произошел взрыв, помни о том, что он может повториться.
Поэтому ни в коем случае не нужно выходить из укрытия сразу после обстрела. Подожди минимум 10-15 минут.
Если дом получил повреждения, старайся как можно быстрее покинуть помещение и не трогать обломки, чтобы не усугубить ситуацию.
Полный выпуск программы Один за всіх смотри в видео.
После завершения обстрела можно зафиксировать масштабы разрушения здания. Читай, как подать заявку на возмещение утраченного имущества в Дії.