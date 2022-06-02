Прибери зі стін килими та керамічний декор — як зберегти собі життя та підготувати оселю до обстрілів

Під час війни потрібно бути готовим до всього та завчасно потурбуватись про свою оселю на випадок непередбачуваних подій. Ведучий шоу Один за всіх Сергій Костира розпитав у спеціаліста комплексної безпеки, як уберегти своє помешкання від обстрілів.
Вибухова хвиля руйнує все довкола більше ніж сам вибух. Тому для того, щоб захистити оселю та мінімізувати ризики травмування склом, потрібно:
Утім обстріли небезпечні ще й тим, що внаслідок них у будинку може статись пожежа. Щоб зменшити ризик пожежі варто:
У разі блокади чи штурму міста, коли покинути будинок неможливо, потрібно мати все необхідне поруч та на по готові.
Тож заздалегідь:
Росіяни спеціально гатять по мирних кварталах міст, щоб збільшити втрати серед місцевого населення. Тож якщо вже стався вибух, пам’ятай про те, що він може повторитися.
Росіяни спеціально гатять по мирних кварталах міст, щоб збільшити втрати серед місцевого населення. Тож якщо вже стався вибух, пам’ятай про те, що він може повторитися.
Тому в жодному разі не потрібно виходити з укриття одразу після обстрілу. Зачекай мінімум 10-15 хвилин.
Якщо будинок зазнав пошкоджень, намагайся якнайшвидше покинути приміщення та не чіпати уламки, щоб не погіршити ситуацію.
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Після закінчення обстрілу можна зафіксувати масштаби руйнації будівлі. Читай, як подати заявку на відшкодування втраченого майна в Дії.