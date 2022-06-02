Прибери зі стін килими та керамічний декор — як зберегти собі життя та підготувати оселю до обстрілів

Олена Яковлєва, редакторка сайту 02 Червня 2022, 20:30
Як підготувати житло до обстрілів - поради експертів
Фото: Unsplash

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