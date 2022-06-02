Прибери зі стін килими та керамічний декор — як зберегти собі життя та підготувати оселю до обстрілів

Під час війни потрібно бути готовим до всього та завчасно потурбуватись про свою оселю на випадок непередбачуваних подій. Ведучий шоу Один за всіх Сергій Костира розпитав у спеціаліста комплексної безпеки, як уберегти своє помешкання від обстрілів.

Правила захисту оселі

Вибухова хвиля руйнує все довкола більше ніж сам вибух. Тому для того, щоб захистити оселю та мінімізувати ризики травмування склом, потрібно:

заклеїти вікна та балконні двері скотчем;

забити вікна фанерою чи дошками;

у приватному будинку закласти вікна мішками з піском;

прибрати з підвіконь усі кімнатні рослини в керамічних глечиках;

прибрати увесь посуд, банки, пляшки;

прибрати вази, скляний та керамічний декор.

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Утім обстріли небезпечні ще й тим, що внаслідок них у будинку може статись пожежа. Щоб зменшити ризик пожежі варто:

прибрати килими та доріжки з підлог та стін;

прибрати з балконів рушники та одяг;

прибрати з підвіконь легкозаймисті косметичні та гігієнічні засоби;

підготувати речі для пожежогасіння (вогнегасник, запаси води, пісок);

перекрити газ та вимкнути бойлер.

Зроби дім фортецею

У разі блокади чи штурму міста, коли покинути будинок неможливо, потрібно мати все необхідне поруч та на по готові.

Тож заздалегідь:

зроби запаси питної та технічної води, а також продуктів тривалого зберігання; перевір наявність в аптечці засобів надання першої медичної допомоги; подбай про альтернативні засоби освітлення будинку; підготуй засоби для приготування їжі у разі відсутності газу й електропостачання; збери найнеобхідніші речі та документи на випадок термінової евакуації або переходу до укриття.

Росіяни спеціально гатять по мирних кварталах міст, щоб збільшити втрати серед місцевого населення. Тож якщо вже стався вибух, пам’ятай про те, що він може повторитися.

Тому в жодному разі не потрібно виходити з укриття одразу після обстрілу. Зачекай мінімум 10-15 хвилин.

Якщо будинок зазнав пошкоджень, намагайся якнайшвидше покинути приміщення та не чіпати уламки, щоб не погіршити ситуацію.

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Після закінчення обстрілу можна зафіксувати масштаби руйнації будівлі. Читай, як подати заявку на відшкодування втраченого майна в Дії.