Война в Украине

Россияне начали контрнаступление в Харьковской области, но их остановили — что известно и реакция Зеленского

Даниэла Долотова, журналист сайта 10 мая 2024, 16:00
Атака на Харьков отражена
Фото: Facebook, Сайт президента Украины

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