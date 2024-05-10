Сколько бы ни мечтали западные партнеры вместе с аналитиками о том, чтобы РФ была готова к мирным переговорам, в своих действиях страна-агрессор более выразительно говорит — она стремится захватить все украинские территории и уничтожить наш народ. И об этом свидетельствует попытка оккупантов снова прорвать линию обороны ВСУ. В настоящее время атака на Харьков отбита.

Министерство обороны Украины сообщило, что в пять утра была зафиксирована попытка прорыва российскими оккупантами нашей линии обороны в Харьковской области. Рассказываем дальше о деталях и реакции президента Украины.

Что известно об атаке россиян в Харьковской области

10 мая Министерство обороны Украины сообщило, что около пяти утра российские оккупанты предприняли попытку прорвать линию обороны украинских защитников. Враг применял прикрытие бронетехники.

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По состоянию на данный момент эти атаки отражены, продолжаются бои разной интенсивности.

Сейчас на соответствующий участок фронта были направлены резервные подразделения Сил обороны Украины.

До попытки прорыва оккупанты за прошедшие сутки обстреливали управляемыми авиационными бомбами Волчанское направление. Также ближе к ночи захватчики усилили огневое давление переднего края нашей линии обороны.

В эфире Громадского радіо глава МВА Тамаз Гамбарашвили рассказал, что из-за усиленных обстрелов местные власти, полиция и волонтеры начали эвакуацию мирного населения. Кое-кто уезжает своим автотранспортом. Им предоставляют убежище как в ближайших населённых пунктах, так и в Харькове и других регионах Украины.

Россияне начали контрнаступление в Харьковской области, но их остановили — что известно и реакция Зеленского / 7 Фотографий

Как сообщает Полиция Харьковской области, в результате вражеского обстрела утром двое мужчин 1971 и 1982 года рождения получили ранения. В настоящее время их доставили в больницу с осколочными ранениями.

В 14:52 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов написал, что в результате обстрела села Черкасские Тишки Харьковского района погиб 55-летний гражданский мужчина. А после еще одной атаки врага на Волчанск погиб гражданский мужчина. Еще трое гражданских — получили ранения.

Также глава Харьковской ОВА писал об усилении обстрелов и ударах врага по Волчанску с применением КАБов, РСЗО и артиллерии. Были безуспешные попытки ДРГ прорвать границу.

По словам чиновника, Вооруженные силы Украины уверенно удерживают позиции.

Не потеряно ни одного метра. Группировка противника не представляет угрозы Харькову, его сил хватает только для провокаций на северном направлении.

О том, что действия россиян — это провокации, говорит и руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко. У оккупантов есть определенные ресурсы только для активизации действий в приграничные Харьковской области, но не для захвата Харькова.

Андрей Коваленко добавил, что эти действия прогнозируемы, как и засилье новыми вбросами российской ИПСО на эту тему в ближайшее время.

Похоже именно на имитацию врагом широкомасштабного наступления с задействованием ограниченных сил и средств, проведения разведки боем. У россиян потери в технике и живой силе.

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой подтвердил, что враг начал контрнаступление в Харьковской области, но его удалось остановить.

Россия начала новую волну контрнаступательных действий на Харьковском направлении.

— Украина встретила их там нашими войсками, бригадами и артиллерией. Важно, что они могут увеличивать и подтягивать еще силы в этом направлении. Это факт. Но наши военные, наше командование знали об этом и рассчитывали свои силы, чтобы встретить огнем врага.

По словам президента, сейчас идет жестокое сражение на этом направлении.

Если ты хочешь знать, какая ситуация на других участках фронта, читай карту боевых действий.

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