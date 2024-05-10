Скільки б не мріяли західні партнери разом з аналітиками про те, щоб РФ була готова до мирних переговорів, у своїй діях країна-агресорка більш промовиста — вона прагне загарбати всі українські території та знищити наш народ. І про це свідчить спроба окупантів знов прорвати лінію оборони ЗСУ. Наразі атаку на Харків відбито.

Міністерство оборони України повідомило, що о п’ятій ранку була зафіксована спроба прориву російськими окупантами нашої лінії оборони на Харківщині. Розповідаємо далі про деталі та реакцію президента України.

Що відомо про атаку росіян на Харківщині

10 травня Міністерство оборони України повідомило, що близько п’ятої ранку російські окупанти здійснили спробу прорвати лінію оборони українських захисників. Ворог застосовував прикриття бронетехніки.

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Станом на зараз ці атаки відбито, тривають бої різної інтенсивності.

Зараз на відповідну ділянку фронту було спрямовано резервні підрозділи Сил оборони України.

До спроби прориву окупанти протягом минулої доби обстрілювали керованими авіаційними бомбами Вовчанський напрямок. Також ближче ночі загарбники посилили вогневий тиск переднього краю нашої лінії оборони.

В ефірі Громадського радіо голова МВА Тамаз Гамбарашвілі розповів, що через посилені обстріли місцева влада, поліція та волонтери розпочали евакуацію мирного населення. Дехто виїжджає своїм автотранспортом. Їм надають притулок як у найближчих населених пунктах, так і в Харкові та інших регіонах України.

Росіяни почали контрнаступ на Харківщині, але їх зупинили — що відомо та реакція Зеленського / 7 Фотографій

Як повідомляє Поліція Харківської області, внаслідок ворожого обстрілу двоє чоловіків 1971 та 1982 року народження зазнали поранень. Наразі їх доставили до лікарні з уламковими пораненнями.

О 14:52 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов написав, що внаслідок обстрілу села Черкаські Тишки Харківського району загинув 55-річний цивільний чоловік. А після ще однієї атаки ворога на Вовчанськ загинув цивільний чоловік. Ще троє цивільних — зазнали поранень.

Також очільник Харківської ОВА писав про посилення обстрілів та удари ворога по Вовчанську із застосуванням КАБів, РСЗВ та артилерії. Були безуспішні спроби ДРГ прорвати кордон.

За словами посадовця, Збройні сили України впевнено тримають позиції.

Не втрачено жодного метра. Угрупування противника не становить загрози для Харкова, його сил вистачає лише для провокацій на північному напрямку.

Про те, що дії росіян — це провокації, говорить і керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко. Окупанти мають певні ресурси лише для активізації дій у прикордонні Харківщини, але не для захоплення Харкова.

Андрій Коваленко додав, що ці дії прогнозовані, як і засилля новими вкидами російської ІПСО на цю тему найближчим часом.

Наразі схоже саме на імітацію ворогом широкомасштабного наступу із задіянням обмежених сил та засобів, проведення розвідки боєм. У росіян втрати в техніці та живій силі.

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою підтвердив, що ворог розпочав контрнаступ на Харківщині, але його вдалося зупинити.

Росія розпочала нову хвилю контрнаступальних дій на Харківському напрямку.

— Україна зустріла їх там нашими військами, бригадами та артилерією. Важливо що вони можуть збільшувати та підтягувати ще сили в цьому напрямку. Це факт. Але наші військові, наше командування знали про це і розраховували свої сили для того, щоб зустріти вогнем ворога.

За словами президента, зараз йде жорстокий бій на цьому напрямку.

А якщо ти хочеш знати, яка ситуація на інших ділянках фронту, читай карту бойових дій.

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