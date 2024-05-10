Війна в Україні

Росіяни почали контрнаступ на Харківщині, але їх зупинили — що відомо та реакція Зеленського

Даніела Долотова, журналістка сайту 10 Травня 2024, 16:00
Атаку на Харків відбито
Фото: Facebook, Сайт президента України

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