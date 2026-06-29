Командира 154 ОМБр знайшли мертвим із вогнепальним пораненням: що кажуть у поліції

Військове керівництво, правоохоронні органи та бійці Сил оборони повідомили про трагічну загибель командира 154 окремої механізованої бригади Збройних Сил України полковника Володимира Олександровича Кононнікова, відомого за позивним Конан.

За офіційними даними Оперативного командування Південь, тіло офіцера без ознак життя було виявлено у неділю, 28 червня. На місце події негайно прибули оперативні служби.

У 154 ОМБр підтвердили смерть комбрига полковника Володимира Кононнікова

Поліція Запорізької області уточнила, що полковника знайшли з вогнепальним пораненням. Наразі відомості за цим фактом офіційно внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, що є стандартною процедурою у подібних випадках).

Слідчі дії розгорнуті під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Видимих ознак насильницьких дій на тілі полковника виявлено не було, проте остаточні висновки щодо причин та мотивів інциденту будуть зроблені виключно після завершення призначеного службового розслідування та судово-медичних експертиз.

Штаб Оперативного командування Південь наразі всебічно сприяє роботі слідчої групи та спільно із керівництвом 154 бригади закликає представників медіа та громадськість утриматися від поширення будь-яких чуток, здогадок чи неперевірених даних, виявивши повагу до приватного життя та глибокого болю родини загиблого військового.

Побратими та підлеглі згадують полковника Володимира Кононнікова як зразкового, справедливого бойового офіцера, який пройшов важкий кар’єрний шлях в армії від звичайного солдата.

У пресрелізі рідної бригади підкреслюють, що командир буквально жив своєю справою, ніс персональну відповідальність за кожного підлеглого і до останнього подиху залишався вірним присязі та українському народові.

Військовослужбовець Орест Дрималовський, який служив під його керівництвом, зазначив, що полковник Кононніков вирізнявся серед інших керівників загостреним почуттям справедливості, інтелігентним гумором, десантною жорсткістю та абсолютною людяністю.

За словами колеги, він ніколи не терпів пафосу, підлабузництва, безкомпромісно тримав своє слово та завжди дбав про забезпечення й реальні потреби особового складу свого підрозділу.

Фото: 154 ОМБр.

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