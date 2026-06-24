Мобілізація з 1 липня 2026: що має змінитися для військовозобов’язаних

З середини червня Міністерство оборони України розпочало масштабну реформу системи комплектування армії, яка суттєво змінить підходи до мобілізації, бронювання та умов проходження служби.

Читай, як буде проходити мобілізація з 1 липня 2026 та що зміниться для військовозобов’язаних — в нашому матеріалі.

Мобілізація з 1 липня 2026: нові зміни

Реформи у ЗСУ і ТЦК

Головним напрямком трансформації є перехід до адресного принципу комплектування ЗСУ.

Військове керівництво планує підбирати мобілізованих з урахуванням їхньої цивільної професії, рівня освіти та навичок, надаючи пріоритет залученню затребуваних фахівців — медиків, ІТ-спеціалістів, зв’язківців та водіїв.

Паралельно готується кардинальна реформа ТЦК та СП, спрямована на розподіл їхніх функцій між іншими установами та усунення замкненого циклу обліку.

За планом відомства, до кінця року для військовозобов’язаних створять комфортні хаби очікування ВЛК та відправки у частини з цілодобовою відеофіксацією. Крім того, найближчим часом анонсовано розширення цифрових можливостей та функцій застосунку Резерв+.

Нові контракти

Для чинних військових, цивільних та осіб із бойовим досвідом з 15 червня вже діє система з трьох нових типів контрактів із гарантованим звільненням та відстрочкою від повторного призову щонайменше на 6 місяців після їх завершення:

Піхотно-штурмовий контракт: укладається на термін від 6 місяців (для звільнених зі служби) до 10 місяців (для чинних військових) та 14 місяців (для військовозобов’язаних);

Бойовий контракт: розрахований на 24 місяці для категорій із меншим навантаженням, ніж у піхоті (пілоти БпЛА, артилеристи, фахівці РЕБ та НРК);

Базовий контракт: підписується на 24 місяці для всіх інших посад у структурі Сил оборони.

Усі нові контракти передбачають фінансові стимули, серед яких базове забезпечення у 20 тисяч гривень, тилова надбавка у 10 тисяч гривень, виплати за взяття в полон або знищення ворога в бою, а також одноразова допомога за підписання договору (від 27 до 33 тисяч гривень).

Для піхотинців та штурмовиків на передовій загальний обсяг виплат може досягати 300 тисяч гривень на місяць. Держава також розробляє критерії для звільнення тих, хто найдовше перебуває на полі бою, і перші такі звільнення раніше мобілізованих очікуються вже протягом 2026 року.

Бронювання на підприємствах

Зміни торкнулися і сектору економіки. Наприкінці травня Кабмін підвищив вимоги до рівня середньої заробітної плати працівників для отримання підприємствами статусу критично важливих:

25 941 грн — загальний ліміт для більшості критично важливих підприємств;

21 618 грн — ліміт для підприємств, що функціонують на прифронтових територіях.

Уряд додатково закрив схеми штучного розширення штату, встановивши, що сумісники відтепер враховуються лише за одним місцем роботи.

До 1 вересня міністерства та ОВА зобов’язані повністю переглянути та погодити з Міноборони і Мінекономіки нові критерії критичності. Після цього бізнес матиме двомісячний термін для повторного підтвердження свого статусу та переоформлення броні.

Усі раніше видані відстрочки та чинний статус підприємств залишатимуться повністю дійсними на весь перехідний період.

Раніше ми розповідали, як знятися з розшуку у ТЦК — читай в матеріалі, що варто для цього зробити.

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