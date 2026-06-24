Для тебе Війна в Україні

Мобілізація з 1 липня 2026: що має змінитися для військовозобов’язаних

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 24 Червня 2026, 13:00 3 хв.
мобілізація з 1 липня 2026
Фото Генеральний штаб ЗСУ

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