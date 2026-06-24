Для тебя Война в Украине

Мобилизация с 1 июля 2026: что должно измениться для военнообязанных

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 24 июня 2026, 13:00 3 мин.
мобилизация с 1 июля 2026
Фото Генеральный штаб ВСУ

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