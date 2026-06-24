Мобилизация с 1 июля 2026: что должно измениться для военнообязанных

С середины июня Министерство обороны Украины приступило к масштабной реформе системы комплектования армии, которая существенно изменит подходы к мобилизации, бронированию и условиям прохождения службы.

Читай, как будет проходить мобилизация с 1 июля 2026 года и что изменится для военнообязанных – в нашем материале.

Мобилизация с 1 июля 2026 г.: новые изменения

Реформы в ВСУ и ТЦК

Главным направлением трансформации является переход к адресному принципу комплектования ВСУ.

Военное руководство планирует подбирать мобилизованных с учетом их гражданской профессии, уровня образования и навыков, отдавая приоритет привлечению востребованных специалистов — медиков, ИТ-специалистов, связистов и водителей.

Параллельно готовится кардинальная реформа ТЦК и СП, направленная на распределение их функций между другими учреждениями и устранение замкнутого цикла учета.

По плану ведомства до конца года для военнообязанных создадут комфортные хабы ожидания ВЛК и отправки в части с круглосуточной видеофиксацией. Кроме того, в ближайшее время анонсировано расширение цифровых возможностей и функций Резерв+.

Новые контракты

Для действующих военных, гражданских и лиц с боевым опытом с 15 июня уже действует система трех новых типов контрактов с гарантированным освобождением и отсрочкой от повторного призыва по меньшей мере на 6 месяцев после их завершения:

Пехотно-штурмовой контракт: заключается на срок от 6 месяцев (для уволенных со службы) до 10 месяцев (для действующих военных) и 14 месяцев (для военнообязанных);

Боевой контракт: рассчитан на 24 месяца для категорий с меньшей нагрузкой, чем в пехоте (пилоты БпЛА, артиллеристы, специалисты РЭБ и НРК);

Базовый контракт: подписывается на 24 месяца для всех других должностей в структуре сил обороны.

Все новые контракты предусматривают финансовые стимулы, среди которых базовое обеспечение в 20 тысяч гривен, тыловая надбавка в 10 тысяч гривен, выплаты за пленение или уничтожение врага в бою, а также единовременная помощь за подписание договора (от 27 до 33 тысяч гривен).

Для пехотинцев и штурмовиков на передовой общий объем выплат может достигать 300 тысяч гривен в месяц. Государство также разрабатывает критерии для увольнения тех, кто дольше всего находится на поле боя, и первые такие увольнения ранее мобилизованных ожидаются уже в течение 2026 года.

Бронирование на предприятиях

Изменения коснулись и сектора экономики. В конце мая Кабмин повысил требования к уровню средней заработной платы работников для получения предприятиями статуса критически важных:

25 941 грн — общий предел для большинства критически важных предприятий;

21 618 грн — предел для предприятий, функционирующих на прифронтовых территориях.

Правительство дополнительно закрыло схемы искусственного расширения штата, установив, что совместители отныне учитываются только по одному месту работы.

До 1 сентября министерства и ОВА обязаны полностью пересмотреть и согласовать с Минобороны и Минэкономики новые критерии критичности. После этого у бизнеса будет двухмесячный срок для повторного подтверждения своего статуса и переоформления брони.

Все ранее изданные отсрочки и действующий статус предприятий будут оставаться полностью действительными на весь переходный период.

Раньше мы рассказывали, как сняться с розыска в ТЦК – читай в материале, что стоит для этого сделать.

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