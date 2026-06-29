Командира 154 ОМБр нашли мертвым с огнестрельным ранением: что говорят в полиции

Военное руководство, правоохранительные органы и бойцы Сил обороны сообщили о трагической гибели командира 154 отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины полковника Владимира Александровича Кононникова, известного по позывному Конан.

По официальным данным Оперативного командования Юг, тело офицера без признаков жизни было обнаружено в воскресенье, 28 июня. На место происшествия немедленно прибыли оперативные службы.

В 154 ОМБр подтвердили смерть комбрига полковника Владимира Кононникова

Полиция Запорожской области уточнила, что полковник был найден с огнестрельным ранением. В настоящее время сведения по этому факту официально внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство, являющееся стандартной процедурой в подобных случаях).

Следственные действия развернуты под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

Видимых признаков насильственных действий на теле полковника обнаружено не было, однако окончательные выводы о причинах и мотивах инцидента будут сделаны исключительно после завершения назначенного служебного расследования и судебно-медицинских экспертиз.

Штаб Оперативного командования Юг всесторонне содействует работе следственной группы и совместно с руководством 154 бригады призывает представителей медиа и общественность воздержаться от распространения любых слухов, догадок или непроверенных данных, проявив уважение к частной жизни и глубокой боли семьи погибшего военного.

Побратимы и подчиненные вспоминают полковника Владимира Кононникова как образцового, справедливого боевого офицера, прошедшего тяжелый карьерный путь в армии от обычного солдата.

В пресс-релизе родной бригады подчеркивают, что командир буквально жил своим делом, нес персональную ответственность за каждого подчиненного и до последнего вздоха оставался верен присяге и украинскому народу.

Военнослужащий Орест Дрималовский, служивший под его началом, отметил, что полковник Кононников отличался среди других руководителей обостренным чувством справедливости, интеллигентным юмором, десантной жесткостью и абсолютной человечностью.

По словам коллеги, он никогда не терпел пафоса, подхалимства, бескомпромиссно держал свое слово и всегда заботился об обеспечении и реальных потребностях личного состава своего подразделения.

Фото: 154 ОМБр.

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