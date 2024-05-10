Карта бойових дій 10 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 10 травня 2024 розповість тобі про стан справ на полі бою та ознайомить з останніми ключовими коментарями аналітиків.

Ми лиш вкотре нагадуємо тобі про щоденну, гостру потребу допомагати нашим захисникам. Нам потрібно, аби у військових було все необхідне забезпечення та резервний запас живої сили.

Яка ситуація на полі бою, читай у карті бойових дій за сьогодні.

Зараз також дивляться

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська помітно збільшили активність наземних атак на сході України протягом останнього місяця.

Ймовірно, це відповідає поточним умовам бою та показує намір російського військового командування забезпечити досягнення російської армії до моменту прибуття західної військової допомоги на лінію фронту.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 10 травня 2024 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що за минулу добу ворог завдав загалом шість ракетних та 80 авіаційних ударів, 127 ударів МЛРС по позиціях українських військ та різних населених пунктах.

Під артилерійський обстріл потрапили понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

На Куп’янському напрямку українські війська відбили 13 атак в околицях Синьківки, Петропавлівки, Берестового (Харківська область) та Стельмахівки (Луганська область).

На Лиманському напрямку Сили оборони України відбили чотири атаки в околицях Новосадового, Торського (Донецька область), Серебрянського лісництва (Луганська область).

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 21 атаку в околицях Білогорівки (Луганська область), Верхньокам’янського, Нового, Роздолівки, Іванівського, Ступочки, Кліщіївки та Андріївки (Донецька область).

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 28 атак в околицях населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Уманське, Яснобродівка та Нетайлове (Донецька область).

Читати на тему Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн За допомогою кількох сайтів можна легко дізнатися інформацію про повітряну тривогу по всій Україні.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в околицях Костянтинівки, Водяного та Урожайного (Донецька область). Окупанти зробили сім спроб прорвати українську оборону в цій області.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив 19 атак по позиціях українських захисників у околицях Старомайорського (Донецька область) та Роботиного (Запорізька область).

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра — здійснив дві невдалі атаки на позиції українських військ.

Водночас українські бійці продовжують активно завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога по всій лінії зіткнення.

9 травня ВПС та ракетні сили України завдали ударів по одній радарній станції, двох складах боєприпасів, одній системі протиповітряної оборони та 17 зосередження військ російських загарбників.

Водночас бійці української армії воюють, подекуди, без відпочинку уже понад два роки. Окрім втоми та небезпеки, вони розповіли, що ще шкодить нашій обороні.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.