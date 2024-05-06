Не лише втома та ворожі обстріли? Бійці 65 ОМБр розповіли, що шкодить українському війську

Росія робить усе, щоб розсварити між собою українців, і миттєве поширення ІПСО про наших ухилянтів цьому неабияк сприяє. Тим часом українські захисники вкотре нагадують: не хочеш служити у своїй армії, може статися так, що доведеться йти воювати за армію окупанта.

Йому лише 44, але псевдо має Дід, бо його очі бачили чимало, декому стане на все життя. Під Запоріжжям втрачав побратимів, їхні тіла виносив під шквальним вогнем біля Роботиного.

37-річний Миколаївець на псевдо Кіт, що так само майже два роки на війні, не приховує: утома від неї відчутна, та принаймні рідні морально підтримують.

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Колишній мешканець Краматорська, психолог 65-ї бригади на псевдо Схід, каже, із підтримкою рідних щастить не усім. Буває геть навпаки, і це неабияк демотивує.

Бувають ситуації, коли брати, куми, всі інші пишуть, дзвонять і кажуть, чого ти там сидиш, дивись, я в Румунії, у мене все добре, у мене поряд жінка, все добре.

Бригадні психологи працюють із бійцями на позиціях і у тилу. Допомагають подолати психічні негаразди, пов’язані з війною. А тих, каже Схід, чимало.

На позиціях в основному це може бути ступор, може бути спалах агресії, апатія, депресія, хронічна втома. Ми полегшуємо ці всі симптоми.

Вояки, між іншим, зізнаються, їх неабияк дратують диванні стратеги, що навіть не нюхали пороху. Таких дід принагідно запрошує до себе.

Морально-психологічний подразник для армійців й новий інтернет-тренд під назвою ухилянт, що вважається російською провокацією. Шкоди від нього, певен Схід, чимало.

Це романтизується і підхоплюється. Це, на жаль, призводить до того, що вважається, що бути ухилянтом — це нормальна система. А насправді насамперед це деморалізує військовий склад.

Мінним полем витягав тіла своїх побратимів і Олександр Марчук. Після чого почув оплески та знепритомнів. Читай за посиланням повну історію Героя України.

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