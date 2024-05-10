Карта боевых действий 10 мая 2024: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 10 мая 2024 расскажет тебе о состоянии дел на поле боя и ознакомит с последними ключевыми комментариями аналитиков.
Мы лишь в очередной раз напоминаем тебе о ежедневной, острой необходимости помогать нашим защитникам. Нам нужно, чтобы у военных было все необходимое обеспечение и резервный запас живой силы.
Какова ситуация на поле боя, читай в карте боевых действий за сегодня.
Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска заметно увеличили активность наземных атак на востоке Украины в течение последнего месяца.
Вероятно, это соответствует текущим условиям боя и показывает намерение российского военного командования обеспечить достижения российской армии до момента прибытия западной военной помощи на линию фронта.
Вероятно, это соответствует текущим условиям боя и показывает намерение российского военного командования обеспечить достижения российской армии до момента прибытия западной военной помощи на линию фронта.
Также команда ISW публикует собственную интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что за минувшие сутки враг нанес в целом шесть ракетных и 80 авиационных ударов, 127 ударов МЛРС по позициям украинских войск и различным населенным пунктам.
Под артиллерийский обстрел попали более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Под артиллерийский обстрел попали более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
На Купянском направлении украинские войска отбили 13 атак в окрестностях Синьковки, Петропавловки, Берестового (Харьковская область) и Стельмаховки (Луганская область).
На Лиманском направлении Силы обороны Украины отбили четыре атаки в окрестностях Новосадового, Торского (Донецкая область), Серебрянского лесничества (Луганская область).
На Бахмутском направлении украинские воины отбили 21 атаку в окрестностях Белогоровки (Луганская область), Верхнекаменского, Нового, Раздоловки, Ивановского, Ступочки, Клищеевки и Андреевки (Донецкая область).
На Авдеевском направлении украинские защитники отбили 28 атак в окрестностях населенных пунктов Калиново, Новоалександровка, Сокол, Новоселовка Первая, Уманское, Яснобродовка и Нетайлово (Донецкая область).
На Новопавловском направлении Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага в окрестностях Константиновки, Водяного и Урожайного (Донецкая область). Оккупанты предприняли семь попыток прорвать украинскую оборону в этой области.
На Ореховском направлении враг совершил 19 атак по позициям украинских защитников в окрестностях Старомайорского (Донецкая область) и Работино (Запорожская область).
На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра — совершил две неудачные атаки на позиции украинских войск.
В то же время украинские бойцы продолжают активно наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага по всей линии фронта.
В то же время украинские бойцы продолжают активно наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага по всей линии фронта.
9 мая ВВС и ракетные силы Украины нанесли удары по одной радарной станции, двух складах боеприпасов, одной системе противовоздушной обороны и 17 сосредоточения войск российских захватчиков.
В то же время бойцы украинской армии воюют, порой, без отдыха уже более двух лет. Кроме усталости и опасности, они рассказали, что еще вредит нашей обороне.
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