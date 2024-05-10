Карта боевых действий 10 мая 2024: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 10 мая 2024 расскажет тебе о состоянии дел на поле боя и ознакомит с последними ключевыми комментариями аналитиков.

Мы лишь в очередной раз напоминаем тебе о ежедневной, острой необходимости помогать нашим защитникам. Нам нужно, чтобы у военных было все необходимое обеспечение и резервный запас живой силы.

Какова ситуация на поле боя, читай в карте боевых действий за сегодня.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других стран.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска заметно увеличили активность наземных атак на востоке Украины в течение последнего месяца.

Вероятно, это соответствует текущим условиям боя и показывает намерение российского военного командования обеспечить достижения российской армии до момента прибытия западной военной помощи на линию фронта.

Также команда ISW публикует собственную интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 10 мая 2024 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за минувшие сутки враг нанес в целом шесть ракетных и 80 авиационных ударов, 127 ударов МЛРС по позициям украинских войск и различным населенным пунктам.

Под артиллерийский обстрел попали более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

На Купянском направлении украинские войска отбили 13 атак в окрестностях Синьковки, Петропавловки, Берестового (Харьковская область) и Стельмаховки (Луганская область).

На Лиманском направлении Силы обороны Украины отбили четыре атаки в окрестностях Новосадового, Торского (Донецкая область), Серебрянского лесничества (Луганская область).

На Бахмутском направлении украинские воины отбили 21 атаку в окрестностях Белогоровки (Луганская область), Верхнекаменского, Нового, Раздоловки, Ивановского, Ступочки, Клищеевки и Андреевки (Донецкая область).

На Авдеевском направлении украинские защитники отбили 28 атак в окрестностях населенных пунктов Калиново, Новоалександровка, Сокол, Новоселовка Первая, Уманское, Яснобродовка и Нетайлово (Донецкая область).

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На Новопавловском направлении Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага в окрестностях Константиновки, Водяного и Урожайного (Донецкая область). Оккупанты предприняли семь попыток прорвать украинскую оборону в этой области.

На Ореховском направлении враг совершил 19 атак по позициям украинских защитников в окрестностях Старомайорского (Донецкая область) и Работино (Запорожская область).

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра — совершил две неудачные атаки на позиции украинских войск.

В то же время украинские бойцы продолжают активно наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага по всей линии фронта.

9 мая ВВС и ракетные силы Украины нанесли удары по одной радарной станции, двух складах боеприпасов, одной системе противовоздушной обороны и 17 сосредоточения войск российских захватчиков.

В то же время бойцы украинской армии воюют, порой, без отдыха уже более двух лет. Кроме усталости и опасности, они рассказали, что еще вредит нашей обороне.

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