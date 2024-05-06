Не только усталость и вражеские обстрелы? Бойцы 65 ОМБр рассказали, что вредит украинскому войску

Россия делает все, чтобы рассорить между собой украинцев, и мгновенное распространение ИПСО о наших уклонистах этому очень способствует. Тем временем украинские защитники в который раз напоминают: не хочешь служить в своей армии, может случиться так, что придется идти воевать за армию оккупанта.

Ему всего 44, но позывной у него — Дед, потому что его глаза видели немало, некоторым хватит на всю жизнь. Под Запорожьем терял собратьев, их тела выносил под шквальным огнем возле Работиного.

37-летний Николаевец с позывным Кот, который почти два года на войне, не скрывает: усталость от нее ощутима, но по крайней мере родные морально поддерживают.

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Бывший житель Краматорска, психолог 65-й бригады с позывным Схид, говорит, с поддержкой родных везет не всем. Бывает наоборот, и это изрядно демотивирует.

Бывают ситуации, когда братья, кумовья, все остальные пишут, звонят и говорят, что ты там сидишь, смотри, я в Румынии, у меня все хорошо, у меня рядом жена, все хорошо.

Бригадные психологи работают с бойцами на позициях и в тылу. Помогают преодолеть психические невзгоды, связанные с войной. А тех, говорит Схид, немало.

На позициях в основном это может быть ступор, может быть вспышка агрессии, апатия, депрессия, хроническая усталость. Мы облегчаем все эти симптомы.

Воины, между прочим, признаются, их изрядно раздражают диванные стратеги, даже не нюхавшие пороха. Таких дед приглашает к себе.

Морально-психологический раздражитель для армейцев и новый интернет-тренд под названием уклонисты, считающийся российской провокацией. Вреда от него, уверен Схид, немало.

Это романтизируется и подхватывается. Это, к сожалению, приводит к тому, что считаться уклонистом — это нормальная система. А на самом деле это деморализует военный состав.

Минным полем вытаскивал тела своих собратьев и Александр Марчук. После чего услышал аплодисменты и потерял сознание. Читай по ссылке полную историю Героя Украины.

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