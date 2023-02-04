Жизнь сквозь призму поисковика: что спрашивали украинцы в Google в феврале 2022

24 февраля 2022 года. Точка невозврата для миллионов украинцев, в жизнь которых цинично и жестоко ворвались россияне в четыре утра.

В то время для нас было много “впервые”. В голове куча вопросов, ответы на которые мы отчаянно пытались найти у дядюшки Google.

Поисковик буквально порвало запросами на военную тематику, а тренды интернета кардинально изменились всего за один день.

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То, что теперь осталось в архивах поисковых страниц, было нашей жизнью: отчаянием, страхом, паникой и надеждой.

Мы решили раскрыть переживания украинцев через призму Google. Поисковые запросы в феврале заставляют и поплакать, и горько улыбнуться.

Самые популярные поисковые запросы в феврале 2022

В какой бы точке планеты ни находились украинцы 24 февраля 2022 года, их утро началось одинаково — новости Украина сейчас. Было введено чрезвычайное положение в Украине. Первый шок и непонимание ситуации, а в голове постоянно крутится один вопрос — почему началась война.

Времени на размышления было мало. Многие бежали за наличными и звонили родным. И вместо мыслей о грядущей весне впервые слышали работу противовоздушной обороны. Так появился даже запрос — как работает ПВО.

Теперь, через год полномасштабной войны, уже даже дети хорошо знают этот звук. Это звук надежды, что украинские воины света снова защитят небо над нашими головами.

Однако в то время, в чрезвычайно стрессовой ситуации, люди чувствовали себя растерянными и хотели узнать ответы на свои вопросы.

Россия пыталась запугать как украинцев, так и западных партнеров бряцанием своего ядерного оружия и созданием критической ситуации безопасности на Чернобыльской и Запорожской АЭС. Так интернет стало лихорадить запросом, что делать во время ядерного взрыва.

Но даже несмотря на страх за свою жизнь, украинцы с первой минуты полномасштабного наступления показали свою стойкость и решительность. Вперемешку с запросами, как заклеить окна скотчем и куда прятаться в случае войны, встречались и вопросы, как сделать самопал и коктейль Молотова.

Люди даже были готовы самостоятельно покупать себе оружие и защиту от вражеских пуль. Google ревел и стонал от таких запросов.

Как мужчины, так и женщины интересовались, как записаться в терроборону и как помочь украинской армии. Волна волонтерства и благотворительности накрыла Украину, а в объединении с другими людьми стало легче переживать свои эмоции.

В то время общественные организации и фонды резко начали получать такое количество донатов, которое в сотни, а то и в тысячи раз превышало дофевральские показатели. Большой спрос имел запрос, как перевести 1000 на армию.

Только благотворительный фонд Повернись живим собрал примерно 5,7 млрд грн за 2022 год без учета переводов криптовалютой. А это в 2,5 раза превышает оборонный бюджет Молдавии на 2022 год.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), с 24 февраля из Украины выехало более 8 млн человек. Более половины из них получили статус временной защиты в странах Европы.

В феврале люди в панике искали канистры для бензина 20 л, ж/д билеты и маршруты, как выехать из Киева/Харькова. Было еще не очень ясно, куда эвакуироваться из Украины и кто принимает беженцев из Украины.

Но желание спасти себя и своих родных заставляло украинцев выстаивать с детьми и стариками многочасовые очереди на блокпостах и пограничных пропускных пунктах, ища убежища в дружественных странах.

Люди просто ждали, когда закончится февраль. Тот трагический месяц, который оказался действительно лютым и жестоким к украинцам.

За этот год мы все повзрослели. Наш мир кардинально изменился, как и мы сами. Теперь, видимо, некоторые удивятся, что в феврале 2022 года мы еще не знали многих понятий.

Но в голове все еще остается больше вопросов, чем ответов. А главный, конечно, — когда закончится война в Украине. Искать на это ответ в Google бесполезно, однако можно прислушиваться к анализу экспертов.

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