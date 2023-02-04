Життя крізь призму пошуковика: що питали українці в Google у лютому 2022

24 лютого 2022 року. Точка неповернення для мільйонів українців, у життя яких цинічно та жорстоко вдерлись росіяни о четвертій ранку.

У той час для нас було багато “вперше”. У голові купа запитань, відповіді на які ми відчайдушно намагалися знайти у дядька Google.

Пошуковик буквально порвало запитами на воєнну тематику, а тренди інтернету кардинально змінились усього за один день. Те, що тепер залишилось в архівах пошукових сторінок, тоді було нашим життям: розпачем, страхом, панікою та надією.

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Ми вирішили розкрити переживання українців через призму Google. Пошукові запити в лютому торік змушують і поплакати, і гірко усміхнутись.

Найпопулярніші пошукові запити в лютому 2022

Хоч би в якій точці планети перебували українці 24 лютого 2022 року, їхній ранок почався однаково — новини Україна зараз. Був уведений надзвичайний стан в Україні. Перший шок та нерозуміння ситуації, а в голові постійно крутиться одне питання — чому почалась війна.

Часу на роздуми було обмаль. Багато людей бігли по готівку і дзвонили рідним. І замість думок про прийдешню весну вперше чули роботу протиповітряної оборони. Так з’явився навіть запит — як працює ППО.

Тепер, за рік повномасштабної війни, вже навіть діти добре знають цей звук. Це звук надії на те, що українські воїни світла знову захистять небо над нашими головами.

Однак на той час, у надзвичайно стресовій ситуації, люди почувалися розгубленими та хотіли дізнатись відповіді на свої запитання.

Росія намагалася залякати як українців, так і західних партнерів брязканням своєї ядерної зброї та створенням критичної безпекової ситуації на Чорнобильській та Запорізькій АЕС. Так інтернет почало лихоманити запитом, що робити під час ядерного вибуху.

Та навіть попри страх за своє життя українці з першої хвилини повномасштабного наступу показали свою стійкість та рішучість. Упереміш із запитами, як заклеїти вікна скотчем та куди ховатися у разі війни, траплялись і питання, як зробити самопал та коктейль Молотова.

Люди навіть були готові самостійно купувати собі зброю та захист від ворожих куль. Google ревів та стогнав від таких запитів.

Як чоловіки, так і жінки цікавились, як записатися в тероборону та як допомогти українській армії. Хвиля волонтерства та благодійності накрила Україну, а в єднанні з іншими людьми стало легше переживати свої емоції.

У той час громадські організації та фонди різко почали отримувати таку кількість донатів, яка в сотні, а то й у тисячі разів перевищувала долютневі показники. Великий попит мав запит, як перевести 1000 на армію.

Лише благодійний фонд Повернись живим зібрав приблизно 5,7 млрд грн за 2022 рік без урахування переказів криптовалютою. А це у 2,5 рази перевищує оборонний бюджет Молдови на 2022 рік.

За даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ), з 24 лютого з України виїхало понад 8 млн людей. Більш ніж половина з них отримали статус тимчасового захисту в країнах Європи.

У лютому люди в паніці шукали каністри для бензину 20 л, залізничні квитки та маршрути, як виїхати з Києва/Харкова. Було ще не дуже зрозуміло, куди евакуюватися з України та хто приймає біженців з України.

Але жага врятувати себе та своїх рідних змушувала українців вистоювати з дітьми та старенькими батьками багатогодинні черги на блокпостах та прикордонних пропускних пунктах, шукаючи прихистку в дружніх країнах.

Люди просто чекали, коли закінчиться лютий. Той горезвісний місяць, який виявився справді лютим та жорстоким до українців.

За цей рік усі ми подорослішали. Наш світ кардинально змінився, як і ми самі. Тепер, мабуть, дехто здивується, що в лютому 2022 ми ще не знали багатьох понять.

Та в голові все ще залишається більше запитань, ніж відповідей на них. А головне, звісно, — коли закінчиться війна в Україні. Шукати на це відповідь у Google марно, однак можна прислухатися до аналізу експертів.

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