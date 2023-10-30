Теряется фокус, не чувствуешь опасности. Фотографы Либеровы о поездках на фронт и когда перестанут снимать войну

Их фото попадают на первые полосы ведущих изданий мира, собирают сотни тысяч репостов и реакций в Instagram. Многие знают эту пару фотографов по их нику в соцсети — libkos.

Но важно узнавать больше об авторах фотографий с фронта, которые пробирают до мурашек и слез. Константин и Владислава Либеровы посетили студию late night show Жени Яновича, которое называется 20:23, где рассказали о своих поездках на фронт, съемках с военными и об отдыхе.

Фотографы Либеровы о поездках на фронт и когда перестанут снимать войну

В студии шоу 20:23 украинские фотографы рассказали, как напоминают людям, что в Украине идет полномасштабная война.

Сейчас также смотрят

Мы перестанем этим заниматься, когда Украина победит. Так договорились друг с другом. Как только это случится, мы больше не военные фотографы, — рассказывает Влада.

— А вот сделать определенный перерыв иногда нужно. Мы очень много работаем, поэтому немного теряется фокус. Также, бывает, чувствуешь себя на грани выгорания. Не ощущаешь опасности. А это очень плохо.

Как только у нас такое начинается, берем паузу. Хотя и в это время стараемся быть полезными и что-то делать. Очень много тыловых историй, которые тоже интересно снимать. Но когда мы работаем на фронте, то на это не хватает времени и энергии.

Во время поездок на передовую не забывают супруги и о самом главном правиле:

— Если разбирать войну в Украине, то мы уже сняли, наверное, большинство сюжетов, которые могут быть. А у нас с Владой есть установка, которая была еще до полномасштабного вторжения: важно не повторяться в том, что ты снимаешь. А сейчас с каждым днем это еще труднее и труднее.

Влада и Костя рассказали, что тема войны в Украине приедается не только иностранцам, которые нас поддерживают, но и самим украинцам.

— Одна из наших главных задач — задокументировать для истории все события. Каждая фотография имеет огромную ценность. Но если отставить этот исторический контекст и говорить о работе с нашими современниками, то для того, чтобы им же напоминать, что в стране идет война, постоянно нужно искать, — говорит Влада.

— Искать определенный баланс сюжетов! Потому что если постоянно показывать только сложность фронта, это тоже приедается. Это нужно балансировать с чем-то, что дает надежду, что может помочь человеку почувствовать радость даже в темные времена. Всегда нужно не только качественно делать свою работу, но и выискивать что-нибудь интересное и необычное.

Посмотреть полный выпуск с Константином и Владой Либеровыми ты можешь по этой ссылке.

Ранее мы рассказывали о будущих совместных релизах Сергея Жадана и Кристины Соловий.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.