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Теряется фокус, не чувствуешь опасности. Фотографы Либеровы о поездках на фронт и когда перестанут снимать войну

Анастасия Грубрина, журналист сайта 30 октября 2023, 18:00
Фотографи Ліберови про поїздки на фронт та коли припинять знімати війну

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