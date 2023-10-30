Губиться фокус, не відчуваєш небезпеки. Фотографи Ліберови про поїздки на фронт та коли припинять знімати війну

Їхні фото потрапляють на перші шпальти провідних видань світу, збирають сотні тисяч репостів та реакцій в Instagram. Багато хто знає це подружжя фотографів за їх ніком у соцмережі — libkos.

Але важливо дізнаватися більше про авторів світлин з фронту, які пробирають до мурах і сліз. Костянтин та Владислава Ліберови завітали у студію late night show Жені Яновича, що має назву 20:23, де розповіли про свої поїздки на фронт, знімання з військовими та відпочинок.

Фотографи Ліберови про поїздки на фронт та коли припинять знімати війну

У студії шоу 20:23 українські фотографи розповіли, як нагадують людям, що в Україні триває повномасштабна війна.

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Ми припинимо цим займатись, коли Україна переможе. Так домовились один з одним. Щойно це стається, то ми більше не військові фотографи, — розповідає Влада.

— А от зробити перерву інколи треба. Ми дуже багато працюємо, тож трохи губиться фокус. Також, буває, відчуваєш себе на межі вигорання. Не відчуваєш небезпеки. А це дуже погано.

Щойно у нас таке починається, то беремо паузу. Хоча і в цей час намагаємось бути корисними й щось робити. Дуже багато тилових історій, які теж цікаво знімати. Та коли ми працюємо на фронті, то на це не вистачає часу та енергії.

Під час поїздок на передову не забувають і про власне найголовніше правило.

— Якщо розбирати війну в Україні, то ми вже зняли, напевно, більшість сюжетів, які можуть бути. А у нас з Владою є установка, яка була ще до повномасштабного вторгнення: важливо не повторюватись у тому, що ти знімаєш. А зараз, з кожним днем, це ще важче і важче.

Влада і Костя розповіли, що тема війни в Україні приїдається не тільки іноземцям, які нас підтримують, а й самим українцям.

— Одна з наших головних задач — задокументувати для історії всі події. Кожна фотографія має надзвичайну цінність. Але, якщо відставити цей історичний контекст і казати про роботу з нашими сучасниками, то для того, щоб їм же нагадувати, що в країні йде війна, постійно треба шукати, — каже Влада.

— Шукати певний баланс сюжетів! Бо теж, якщо постійно показувати лише складність фронту, це теж приїдається. Це треба балансувати з чимось, що дає надію, що може допомогти людині відчути радість навіть у темні часи. Завжди треба не лише якісно робити свою роботу, а і вишукувати щось цікаве та незвичне.

Подивитися повний випуск з Костянтином та Владою Ліберовими ти можеш за цим посиланням.

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