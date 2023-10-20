Наш шлюб — це партнерство: Вадим Карп’як про життя з родиною на відстані та таємниці сімейного щастя

Таємниці сімейного щастя у кожного свої. Та навіть найміцніші пари переживають проблеми після початку повномасштабної війни та життя на відстані.

Ведучий розмовної студії національного марафону Єдині новини Вадим Карп’як розповів виданню WoMo, що і його родині доводиться переживати складнощі через те, що наразі вони не можуть бути поруч.

Ведучий поділився, що перед початком повномасштабної війни вони з дружиною домовились, що якщо щось почнеться, то вона буде одразу виїжджати з дітьми.

Зараз також дивляться

Крім того, родина тоді жила в Бучі, а не так далеко був ще й Гостомельський аеропорт. Тож жінка поїхала з дітьми в Коломию, а ведучий — на роботу. Та родина постійно намагалась тримати зв’язок.

Загалом я був спокійний, тому що наш шлюб — це партнерство. Я повністю довіряю коханій, її водійським навичкам. І я знав, що вона впорається, бо дуже відповідальна.

Пізніше довелось вирішувати, що робити з освітою дітей, адже ані Вадим Карп’як, ані його дружина Тетяна не хотіли, щоб навчання було дистанційним. Вирішили, що оскільки діти вивчали англійську, то адаптуватись до неї було легше. Так жінка з дітьми оселились в Оксфорді.

Водночас Тетяні довелось шукати можливості, як і де працювати. Та й адаптація в новому середовищі все ж таки не була зовсім легкою.

Для мене найскладнішим у цій ситуації стало усвідомлення того, що я мало чим можу їй допомогти, перебуваючи за тисячі кілометрів від неї. Навіть обійняти не можу її.

Тому Вадим Карп’як намагався підтримати кохану хоча б теплими словами та жартами. Та він розумів, що Тетяна цілком самодостатня особистість, і сама може собі давати раду. Тож їй іноді підтримувати коханого вдавалось навіть частіше.

Для того люди та одружуються, на нашу думку, що хочуть мати повноцінне партнерство навіть під час якихось складних ситуацій, які могли досить довго тягнутись у часі.

Водночас подружжя вже має плани та вирішила, що діти ще навчатимуться рік у британській школі, а вже у липні 2024 року родина нарешті возз’єднається.

Доводиться жити в розлуці з коханим й іншій ведучій телемарафону. Однак вона вигадала, як реабілітовувати психологічний стан тих, хто повернеться з війни. Читай, що розповіла Тетяна Висоцька про терапевтичне садівництво та його цілющу користь.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.