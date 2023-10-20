Щоб пережите пекло відступило: Тетяна Висоцька про терапевтичне садівництво та його цілющу користь

Про реабілітацію наших захисників необхідно думати вже зараз, а не після перемоги. У цьому впевнена ведуча Вікна-новини Тетяна Висоцька.

Я ж сама дружина вояка, а як інформаційниця знаю, з чим стикаються родини, коли наші захисники повертаються з пекла. Тому наше завдання — бути готовими до їхнього повернення, щоб пекло відступило перед цілющим садом.

Проект Цілющого саду ведуча вже створила на навчанні у садовому клубі, адже не могла знайти відповідних програм у закладах вищої освіти.

— Ще рік тому я вивчила усі пропозиції наших вишів в аграрному, садівничому секторі й — засмутилася. Для зрілих людей як я майже немає реальних можливостей, — розповідає Тетяна Висоцька.

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Крім того, здати ЗНО чи ЄВІ людина, яка закінчила навчання близько 20 років тому, досить складно.

Зрештою ведуча зацікавилась спеціальністю Органічне садівництво. Потім прочитала книгу Садотерапія. Як позбутися бур’янів у голові британської психотерапевтки та психіатрині Сью Стюарт-Сміт, яка в легко описала про цілющий вплив садівництва на розум людини, а також про його здатність зменшувати стрес і наслідки контузій, ПТСР та залежностей.

А потім наприкінці цього літа — відкрилася спеціальність Терапевтичне садівництво і Тетяна відчула, що зірки зійшлися. Адже з родиною вони на дачі вирощують лікарські, пряно-ароматичній трави, квіти та плодові дерева, з якого з донькою і мамою роблять травʼяний чай. Такий благодійний напрямок допомагає і людей тішити, і гроші на перемогу збирати.

Що ж, вітайте, я знову студентка. Так, у 46 років, так, я востаннє вчилася у виші 22 роки тому.

Пощастило також з тим, що на другу магістерську освіту вступники мали подавати лише мотиваційні листи. А ось бажання у ведучої якраз було чимало, тож все вдалося.

Магістерську освіту Тетяна Висоцька прагне здобути, щоб мати експертний погляд у питання терапевтичного садівництва, отримати важливі знання та використовувати їх, а також застосовувати унікальну техніку, яка вже поширена на заході.

Кінцева мета — реабілітаційні центри, відділення, сади та парки, якими має бути насичена повоєнна країна ветеранів і просто людей з ПТСР, залежностями, вигорянням та постстресом.

Повномасштабна війна породила нові проблеми, з яким українському суспільству ще довгими роками доведеться уживатися. Адже бойові дії ранять не лише наші тіла, а й душі. Читай, чому цивільне життя може стати пасткою для ветеранів.

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