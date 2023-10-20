Чтобы пережитый ад отступил: Татьяна Высоцкая о терапевтическом садоводстве и его целебной пользе

О реабилитации наших защитников нужно думать уже сейчас, а не после победы. В этом уверена ведущая Вікна-новини Татьяна Высоцкая.

Я же жена воина, а как информационщик знаю, с чем сталкиваются семьи, когда наши защитники возвращаются из ада. Поэтому наша задача быть готовыми к их возвращению, чтобы ад отступил перед целебным садом.

Проект целебного сада ведущая уже создала на учебе в садовом клубе, ведь не могла найти соответствующие программы в заведениях высшего образования.

— Еще год назад я изучила все предложения наших вузов в аграрном, садоводческом секторе и — расстроилась. Для зрелых людей, как я, почти нет реальных возможностей, — рассказывает Татьяна Высоцкая.

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Кроме того, сдать ВНО или ЕВИ человек, закончивший обучение около 20 лет назад, довольно сложно.

В конце концов, ведущая заинтересовалась специальностью Органическое садоводство. Затем прочла книгу Садотерапия. Как избавиться от сорняков в голове британской психотерапевта и психиатра Сью Стюарт-Смит, которая легко описала о целебном влиянии садоводства на разум человека, а также о его способности уменьшать стресс и последствия контузий, ПТСР и зависимостей.

А потом в конце этого лета открылась специальность Терапевтическое садоводство и Татьяна почувствовала, что звезды сошлись. Ведь с семьей они на даче выращивают лекарственные, пряно-ароматические травы, цветы и плодовые деревья, из которых с дочерью и мамой делают травяной чай. Такое благотворительное направление помогает и людей радовать, и деньги на победу собирать.

Что ж, поздравляйте, я снова студентка. Да, в 46 лет, да, я последний раз училась в вузе 22 года назад.

Повезло также с тем, что на второе магистерское образование поступающие должны были сдавать только мотивационные письма. А вот желания у ведущей как раз было немало, так что все удалось.

Магистерское образование Татьяна Высоцкая стремится получить, чтобы иметь экспертный взгляд в вопросе терапевтического садоводства, получить важные знания и использовать их, а также применять уникальную технику, которая уже распространена на западе.

Конечная цель — реабилитационные центры, отделения, сады и парки, которыми должна быть насыщена послевоенная страна ветеранов и просто людей с ПТСР, зависимостями, выгоранием и постстресом.

Полномасштабная война породила новые проблемы, с которыми украинскому обществу ещё долгими годами придется уживаться. Ведь боевые действия ранят не только наши тела, но и души. Читай, почему гражданская жизнь может стать ловушкой для ветеранов.

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