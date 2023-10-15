Нам нужно “переключаться”? Психотерапевт о жизни в долгую во время войны

Полномасштабная война в Украине длится уже год и семь месяцев. За это длительное время психика украинцев смогла привыкнуть к ненормальным событиям.

Однако длительный стресс и жизнь в нем требует особого труда от нашей нервной системы. Как жить в долгосрочной войне и возможно ли помочь себе, изданию Elle рассказал психотерапевт государственного Центра стратегических коммуникаций при МКИП Илья Полуденный.

Почему не все воспринимают войну одинаково

Психотерапевт Илья Полуденный объясняет: за время полномасштабного вторжения наша нервная система научилась фокусироваться на чем-то одном.

Сейчас также смотрят

Например, можно представить картинку, где в фокусе остается только один предмет, а все остальное — фоновое сопровождение. Так и во время большого вторжения мы, на время, фокусировались только на войне, а отношения, развлечения и развитие отошли на дальний план.

— Приблизительно за 100 дней войны это событие начало меняться другими. К примеру, отношения вышли на первый план. Однако они все ещё происходят на фоне вторжения, — объясняет Илья Полуденный.

Люди, живущие в красных зонах, чаще фокусируются на войне, выстрелах и других звуках. Бытовые дела становятся для них фоном.

Для жителей Киева или Львова война часто перепрыгивает с фигуры на фон.

Например, когда человек в более спокойном месте посещает кинотеатр, на время именно сюжет фильма становится фигурой для него. Но когда звучит воздушная тревога, фигура и фон снова меняются местами.

Почему возникают конфликты во время войны

Часто конфликты происходят между людьми, в которых война находится в разных позициях в конкретный момент.

Избавиться от ощущения войны не получится даже у тех, кто находится за границей: она все равно будет фоном, хоть и далеким.

— Наша задача сейчас — научиться “переключаться” и принять тот факт, что, во-первых, не переключаться невозможно, во-вторых — это нормально, — объясняет психотерапевт государственного Центра стратегических коммуникаций при МКИП.

Также психотерапевт добавляет, что сейчас вполне нормально видеть и другие фигуры в своей жизни, ведь если акцентировать внимание только на трагедиях, можно быстро выгореть и столкнуться с депрессией. Он советует принять то, что люди будут “переключаться” с войны на что-то другое в течение всего периода вторжения и, возможно, какое-то время после победы.

А вот как понять, что у тебя депрессия, к кому обращаться и как помочь себе самостоятельно, мы рассказывали тебе в другом материале.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.