Психология

Неужели мы стали черствыми? Психолог объясняет, почему человеческая психика привыкла к войне

Виктория Мельник, редактор сайта 23 ноября 2022, 12:00
Привыкнуть к войне
Фото: Pexels

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