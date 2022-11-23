Неужели мы стали черствыми? Психолог объясняет, почему человеческая психика привыкла к войне

Война — это всегда боль, человеческие потери, страх и ограничения. Поэтому в начале полномасштабного вторжения большинство из нас даже представить не могли, что можно испытывать радость и вести относительно обычный образ жизни в условиях военного положения.

Однако со временем человеческая психика приспосабливается и к таким реалиям: на линии фронта все еще идут жестокие бои, а враг каждый день обстреливает наши города. Погибают люди. Впрочем, это уже не вызывает такого шока и эмоционального паралича, как в феврале или марте.

Неужели мы стали черствыми? Это нормально? Неужели мы стали плохими людьми, потому что позволяем себе просто жить и заниматься своими делами, когда в стране идет война?

Нормально ли привыкать к войне?

Человеческая психика очень адаптивна и способна приспосабливаться ко многим условиям — от этого зависит наше выживание. Поэтому когда градус напряжения становится слишком большим, она говорит нам и начинает строить барьер. Это ее естественное состояние — ограничить деструктивные для человека эмоции.

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Когда истощение прогрессирует, наступает момент безразличия и игнорирования. Ты понимаешь, что живешь в опасности, но психика делает все, чтобы ты мог/могла выдержать это напряжение.

Так активируется защитный механизм — отстранение от эмоций или блокирование доступа к эмоциональному компоненту, объясняет этот процесс психиатр Наталья Пидкалюк.

Приспособление к новым условиям позволяет нам оставаться эффективными, работать и заниматься бытом, даже отдыхать и радоваться в условиях войны. И это не повод для осуждения и угрызений совести.

Чтобы выдерживать травмирующий опыт на длинной дистанции, нужно делать перерывы. Впрочем, процесс нормализации войны имеет и другую сторону — опасную для нашего ментального и физического здоровья.

Ошибочное чувство неуязвимости — люди все чаще пренебрегают сигналами воздушной тревоги и предупреждениями властей.

Нормализация насилия и смерти.

Искажение ценностей и морали. Война — это архетипное явление, не имеющее ничего общего с нормальной жизнью в цивилизованном мире. Поэтому часто она обесценивает определенные социальные нормы — делает их как будто не важными, второстепенными в нынешних условиях.

Многие беспокоятся о том, что же будет после войны с нашим психическим здоровьем. Но грозит ли каждому из нас посттравматический синдром и что с этим делать — объясняли эксперты в другом нашем материале.

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