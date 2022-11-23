Невже ми стали черствими? Психологиня пояснює, чому людська психіка звикла до війни

Війна — це завжди біль, людські втрати, страх та обмеження. Тому на початку повномасштабного вторгнення більшість із нас навіть уявити не могли, що можна відчувати радість і вести відносно звичайний спосіб життя в умовах воєнного стану.

Однак з часом людська психіка пристосовується і до таких реалій: на лінії фронту все ще точаться запеклі бої, а ворог чи не щодня обстрілює наші міста. Гинуть люди. Втім, це вже не викликає такого шоку та емоційного паралічу, як у лютому чи березні.

Невже ми стали черствими? Це нормально? Невже ми стали поганими людьми, бо дозволяємо собі просто жити й займатися своїми справами, коли у країні триває війна?

Чи нормально звикати до війни?

Людська психіка вкрай адаптивна і здатна пристосовуватися до багатьох умов — від цього залежить наше виживання. Тому коли градус напруги стає занадто великим, вона говорить нам годі й починає будувати бар’єр. Це її природний стан — обмежити деструктивні для людини емоції.

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Коли виснаження прогресує, настає момент байдужості й ігнорування. Ти розумієш, що живеш у небезпеці, але психіка робить усе, щоб ти міг/могла витримати це напруження.

Так активується захисний механізм — відсторонення від емоцій або блокування доступу до емоційного компонента, пояснює цей процес психіатриня Наталія Підкалюк.

Пристосуючись до нових умов, ми залишаємось ефективними, маємо змогу працювати та займатися побутом, навіть відпочивати й радіти в умовах війни. І це не привід для засудження та докорів сумління.

Щоб витримувати травмувальний досвід на довгій дистанції, потрібно робити перерви. Утім, процес нормалізації війни має й іншу сторону — небезпечну для нашого ментального та фізичного здоров’я.

Хибне відчуття невразливості — люди все частіше нехтують сигналами про повітряну тривогу і застереженнями влади.

Нормалізація насильства та смерті.

Спотворення цінностей та моралі. Війна — це архетипне явище, що не має нічого спільного з нормальним життям у цивілізованому світі. Тому часто вона знецінює певні соціальні норми — робить їх ніби не важливими, другорядними в нинішніх умовах.

Багато хто переймається про те, що ж буде після війни з нашим психічним здоров’ям. Чи кожному з нас загрожує посттравматичний синдром та що з цим робити — пояснювали експерти в іншому нашому матеріалі.

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