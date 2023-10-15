Нам треба “перемикатися”? Психотерапевт про життя в довгу під час війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже рік та сім місяців. За цей тривалий час психіка українців змогла призвичаїтися до ненормальних подій.

Однак тривалий стрес та життя в ньому вимагає особливих зусиль від нашої нервової системи. Як жити у довгостроковій війні та чи можливо допомогти собі, виданню Elle розповів психотерапевт державного Центру стратегічних комунікацій при МКІП Ілля Полудьонний.

Чому не всі сприймають війну однаково

Психотерапевт Ілля Полудьонний пояснює: за час повномасштабного вторгнення наша нервова система навчилася фокусуватися на чомусь одному.

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Приміром, можна уявити картинку, де у фокусі залишається лише один предмет, а все інше — тло, фоновий супровід. Так і під час великого вторгнення ми, на якийсь термін, фокусувалися лише на війні, а стосунки, розваги та розвиток відійшли на дальній план.

— Приблизно за 100 днів війни ця подія почала змінюватися іншими. Наприклад, стосунки вийшли на перший план. Однак вони все ще відбуваються на фоні вторгнення, — пояснює Ілля Полудьонний.

Люди, що живуть у червоних зонах, частіше фокусуються на війні, на пострілах та інших звуках. Побутові справи стають для них фоном.

Для мешканця Києва чи Львова війна часто перестрибує з фігури на фон.

Наприклад, коли людина у більш спокійному місці відвідує кінотеатр, на якийсь час саме сюжет фільму стає фігурою для неї. Та коли лунає повітряна тривога, фігура та тло знову змінюються місцями.

Чому виникають конфлікти під час війни

Часто конфлікти відбуваються між людьми, в яких війна знаходиться в різних позиціях у конкретний момент.

Позбутися відчуття війни не вийде навіть у тих, хто перебуває за кордоном: вона все одно буде фоном, хоч і далеким.

— Наше завдання зараз — навчитися “перемикатися” і прийняти той факт, що, по-перше, не перемикатися неможливо, по-друге — це нормально, — пояснює психотерапевт державного Центру стратегічних комунікацій при МКІП.

Також психотерапевт додає, що нині цілком нормально бачити й інші фігури у своєму житті, адже якщо акцентувати лише на трагедіях, можна швидко вигоріти та стикнутися з депресією. Він радить прийняти те, що люди будуть “перемикатися” з війни на щось інше протягом всього періоду вторгнення й, можливо, якийсь час після перемоги.

А ось як зрозуміти, що в тебе — депресія, до кого звертатися та як допомогти собі самотужки, ми розповідали тобі в іншому матеріалі.

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