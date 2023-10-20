Наш брак — это партнерство: Вадим Карпьяк о жизни с семьей на расстоянии и тайнах семейного счастья

Тайны семейного счастья у каждого свои. И даже самые крепкие пары испытывают проблемы после начала полномасштабной войны и жизни на расстоянии.

Ведущий разговорной студии национального марафона Єдині новини Вадим Карпьяк рассказал изданию WoMo, что и его семье приходится испытывать сложности из-за того, что пока они не могут быть рядом.

Ведущий поделился, что перед началом полномасштабной войны они с женой договорились, что если что-нибудь начнется, то она будет сразу выезжать с детьми.

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Кроме того, семья тогда жила в Буче, а не так далеко был еще и Гостомельский аэропорт. Женщина поехала с детьми в Коломыю, а ведущий — на работу. Но семья постоянно пыталась поддерживать связь.

В общем, я был спокоен, потому что наш брак — это партнерство. Я полностью доверяю любимой, ее водительским навыкам. И я знал, что она справится, потому что очень ответственная.

Позже пришлось решать, что делать с образованием детей, ведь ни Вадим Карпьяк, ни его жена Татьяна не хотели, чтобы обучение было дистанционным. Решили, что поскольку дети изучали английский, то адаптироваться к нему было легче. Так женщина с детьми поселились в Оксфорде.

В то же время, Татьяне пришлось искать возможности, как и где работать. Да и адаптация в новой среде все же не была совсем легкой.

Для меня самым сложным в этой ситуации стало осознание того, что я мало чем могу ей помочь, находясь в тысяче километров от нее. Даже обнять не могу ее.

Поэтому Вадим Карпьяк пытался поддержать любимую хотя бы теплыми словами и шутками. Но он понимал, что Татьяна вполне самодостаточная личность, и сама может справляться. Так что ей иногда поддерживать любимого удавалось даже чаще.

Для того люди и женятся, по нашему мнению, что хотят иметь полноценное партнерство даже во время каких-то сложных ситуаций, которые могли долго тянуться во времени.

В то же время у супругов уже есть планы и решили, что дети еще будут учиться год в британской школе, а уже в июле 2024 года семья наконец-то воссоединится.

Приходится жить в разлуке с любимым и другой ведущей телемарафона. Однако она придумала, как реабилитировать психологическое состояние тех, кто вернется с войны. Читай, что рассказала Татьяна Высоцкая о терапевтическом садоводстве и его целебной пользе.

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