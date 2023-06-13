Не называйте это информационным фронтом. Вадим Карпьяк о работе в новостях и зависимости от них

По ту сторону экрана всегда кажется, что ведущие и журналисты — совсем другие люди. Но ведущий Вадим Карпьяк рассказал немного больше о себе, а еще о работе в новостях. Читай в нашем материале, действительно ли медийщики зависимы от новостей, и какие побочные эффекты от постоянной работы с информацией.

Вадим Карпьяк о работе в новостях

За кулисами съемок проекта от Нового канала єПитання, известный телеведущий Вадим Карпьяк рассказал, почему ему не нравится формулировка “информационный фронт”.

Из-за новостей, которые мы видели на последней неделе, уровень стресса в обществе существенно повысился. Моральное состояние украинцев снова ухудшилось. И если кто-то может просто отключить уведомления от новостных лент, то работники медиа не просто первыми узнают все, но и должны это донести это до общества.

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За кулисами шоу єПитання (Новый канал) Вадим Карпьяк признался, что он действительно достаточно устойчив к стрессовым ситуациям и пытается мужественно все воспринимать. Поскольку его работа, то есть информирование людей, очень важная функция в стране, где идет война.

Я честно вам признаюсь, что очень не люблю, когда мою работу называют информационным фронтом. Считаю, что это обесценение слова “фронт”. Фронт один. И он – на нуле! – говорит Вадим.

— А вот “культурный фронт”, “информационный фронт”, “медицинский фронт” — это не то. Это сферы деятельности, которые помогают нашему фронту. А главное, я считаю, что каждый на своем месте должен делать свое дело хорошо.

Вадим Карпьяк говорит, что постоянно вовлечен в новостной процесс. Даже в свободное от эфиров время он пытается быть в курсе всего происходящего в стране.

— У меня есть зависимость от новостных лент и информации. Я не могу отказаться от этого. Вообще замечаю, что у меня не получается сконцентрироваться на чем-нибудь другом надолго.

Вот, например, сажусь смотреть кино или читать книгу и не могу спокойно погрузиться в это даже на полчаса. Все равно рука тянется к телефону, чтобы проверить новостную ленту. Это такой побочный эффект работы, я думаю, — говорит Вадим Карпьяк.

Посмотреть семейное развлекательное шоу єПитання, чтобы отвлечься от трагичных новостей, можно каждый понедельник в 20:00 на Новом канале!

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