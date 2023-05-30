Каждый звонок может быть важным — как война изменила привычки Ольги Мартыновской

После российского вторжения не осталось ни одного украинца(-ки), который(-ая) не изменил(-а) бы свой образ жизни или обыденные ритуалы.

Мы научились жить без света, общаться с близкими на расстоянии и приближать победу на всех фронтах.

За кулисами шоу єПитання украинская шеф-повар Ольга Мартыновская призналась Новому каналу, как ее привычки изменились из-за войны и как она борется со стрессом.

Новые привычки Ольги Мартыновской

Я достаточно тревожный человек, поэтому никогда, даже до войны, не выключала телефон на ночь, не ставила его на беззвучный режим или авиа.

— Раньше могла не ответить, если звонил кто-нибудь из незнакомого номера. Иногда могла не взять трубку, когда набирал кто-то из друзей или близких, если я занята, не в настроении или не в ресурсе, как модно говорить.

Понимала: если что-то важное, они напишут, — говорит Ольга Мартыновская.

— А теперь знаю, что каждый звонок может быть очень важным. Потому появилась привычка отвечать абсолютно на все телефонные звонки.

Борьба со стрессом

Ольга также поделилась собственным лайфхаком, как она овладевает собой в стрессовых ситуациях.

Мне помогает дыхание, как бы смешно и просто это не звучало, — делится Ольга Мартыновская.

— Я не занимаюсь никакими особыми практиками или йогой. Однако глубоко набрать воздух, пропустить его будто через каждую клетку тела и выдохнуть — это то, что больше всего помогает мне сейчас.

Дыхание — действенная техника, которая помогает побороть стресс и тревогу. Вот пошаговая инструкция по дыханию диафрагмой, которое поможет вернуть состояние равновесия и тебе.

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