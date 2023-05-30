Кожен дзвінок може бути важливим — як війна змінила звички Ольги Мартиновської

Після російського вторгнення не залишилося жодного українця(-ки), який(-а) би не змінив(-ла) свій спосіб життя чи буденні ритуали.

Ми навчилися жити без світла, спілкуватися з близькими на відстані та пришвидшувати перемогу на всіх фронтах.

За лаштунками шоу єПитання українська шеф-кухарка Ольга Мартиновська зізналася Новому каналу, як її звички змінилися через війну і як вона бореться зі стресом.

Нові звички Ольги Мартиновської

Я досить тривожна людина, тому ніколи, навіть до війни, не вимикала телефон на ніч, не ставила його на беззвучний режим чи авіа.

— Раніше могла не відповісти, якщо телефонував хтось з незнайомого номера. Іноді могла не взяти слухавку, коли набирав хтось із друзів чи близьких, а я зайнята, не в гуморі чи не в ресурсі, як модно казати.

Розуміла: якщо щось важливе, то вони напишуть, — каже Ольга Мартиновська.

— А зараз знаю, що кожен дзвінок може бути дуже важливим. Тому з’явилася звичка відповідати абсолютно на всі телефонні дзвінки.

Боротьба зі стресом

Ольга також поділилася власним лайфхаком, як вона опановує себе в стресових ситуаціях.

Мені допомагає дихання, хоч як би смішно і просто це звучало, — ділиться Ольга Мартиновська.

— Я не займаюся жодними особливими практиками чи йогою. Однак глибоко-глибоко набрати повітря, пропустити його ніби через кожну клітину тіла й видихнути — це те, що найбільше допомагає мені зараз.

Дихання і справді дієва техніка, яка допомагає бороти стрес та тривогу. Ось покрокова інструкція дихання діафрагмою, яка допоможе повернути стан рівноваги й тобі.

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