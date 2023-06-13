Не називайте це інформаційним фронтом. Вадим Карп’як про роботу в новинах та залежність від них

По той бік екрана завжди здається, що ведучі та журналісти — зовсім інші люди. Але ведучий Вадим Карп’як розповів трохи більше про себе, а ще — про роботу в новинах. Читай у нашому матеріалі, чи справді медійники залежні від новин і які є побічні ефекти від постійної роботи з інформацією.
За лаштунками знімань проекту від Нового каналу єПитання, відомий телеведучий Вадим Карп’як розповів, чому йому не подобається формулювання “інформаційний фронт”.
Через новини, які ми бачили на останньому тижні, рівень стресу в суспільстві суттєво підвищився. Моральний стан українців знову занепав. І якщо хтось може просто вимкнути сповіщення від новинних стрічок, то працівники медіа не просто першими дізнаються про все, а й мають це якось донести це до суспільства.
За лаштунками шоу єПитання (Новий канал) Вадим Карп’як зізнався, що він насправді досить стійкий до стресових ситуацій і намагається мужньо все сприймати. Оскільки його робота, тобто інформування людей — надважлива функція у країні, де йде війна.
Я чесно вам зізнаюся, що дуже не люблю, коли мою роботу називають інформаційним фронтом. Вважаю, що це знецінення слова “фронт”. Фронт один. І він — на нулі! — каже Вадим.
Я чесно вам зізнаюся, що дуже не люблю, коли мою роботу називають інформаційним фронтом. Вважаю, що це знецінення слова “фронт”. Фронт один. І він — на нулі! — каже Вадим.
— А от “культурний фронт”, “інформаційний фронт”, “медичний фронт” — це не те. Це сфери діяльності, які допомагають нашому фронту. А головне, я вважаю, що кожен на своєму місці має робити свою справу добре.
Вадим Карп’як каже, що постійно залучений у новинний процес. Навіть у вільний від ефірів час він намагається бути в курсі всього, що відбувається в країні.
— У мене є залежність від новинних стрічок та від інформації. Я не можу відмовитись від цього. Взагалі помічаю, що в мене не виходить сконцентруватися на чомусь іншому надовго.
Ось, наприклад, сідаю дивитись кіно чи читати книжку, й не можу спокійно поринути в це навіть на півгодини. Все одно рука тягнеться до телефона, аби перевірити стрічку новин. Це такий собі побічний ефект роботи, я думаю, — каже Вадим Карп’як.
А подивитися сімейне розважальне шоу єПитання, щоб відволіктися від сумних новин, можна щопонеділка о 20:00 на Новому каналі!
Раніше ведучий Олександр Педан розповідав про топ-5 українських документальних фільмів.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!