Не називайте це інформаційним фронтом. Вадим Карп’як про роботу в новинах та залежність від них

По той бік екрана завжди здається, що ведучі та журналісти — зовсім інші люди. Але ведучий Вадим Карп’як розповів трохи більше про себе, а ще — про роботу в новинах. Читай у нашому матеріалі, чи справді медійники залежні від новин і які є побічні ефекти від постійної роботи з інформацією.

Вадим Карп’як про роботу в новинах

За лаштунками знімань проекту від Нового каналу єПитання, відомий телеведучий Вадим Карп’як розповів, чому йому не подобається формулювання “інформаційний фронт”.

Через новини, які ми бачили на останньому тижні, рівень стресу в суспільстві суттєво підвищився. Моральний стан українців знову занепав. І якщо хтось може просто вимкнути сповіщення від новинних стрічок, то працівники медіа не просто першими дізнаються про все, а й мають це якось донести це до суспільства.

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За лаштунками шоу єПитання (Новий канал) Вадим Карп’як зізнався, що він насправді досить стійкий до стресових ситуацій і намагається мужньо все сприймати. Оскільки його робота, тобто інформування людей — надважлива функція у країні, де йде війна.

Я чесно вам зізнаюся, що дуже не люблю, коли мою роботу називають інформаційним фронтом. Вважаю, що це знецінення слова “фронт”. Фронт один. І він — на нулі! — каже Вадим.

— А от “культурний фронт”, “інформаційний фронт”, “медичний фронт” — це не те. Це сфери діяльності, які допомагають нашому фронту. А головне, я вважаю, що кожен на своєму місці має робити свою справу добре.

Вадим Карп’як каже, що постійно залучений у новинний процес. Навіть у вільний від ефірів час він намагається бути в курсі всього, що відбувається в країні.

— У мене є залежність від новинних стрічок та від інформації. Я не можу відмовитись від цього. Взагалі помічаю, що в мене не виходить сконцентруватися на чомусь іншому надовго.

Ось, наприклад, сідаю дивитись кіно чи читати книжку, й не можу спокійно поринути в це навіть на півгодини. Все одно рука тягнеться до телефона, аби перевірити стрічку новин. Це такий собі побічний ефект роботи, я думаю, — каже Вадим Карп’як.

А подивитися сімейне розважальне шоу єПитання, щоб відволіктися від сумних новин, можна щопонеділка о 20:00 на Новому каналі!

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