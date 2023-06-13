Шоу-біз

Не називайте це інформаційним фронтом. Вадим Карп’як про роботу в новинах та залежність від них

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 13 Червня 2023, 17:00
Ведучий Вадим Карп’як розповів про роботу в новинах: залежний від новин

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