Лучший ударный вертолет РФ: ВСУ сбили российский Ка-52 Аллигатор — характеристики

Долетался — говорим мы после каждой новости о сбитии российских бортов, участвующих в войне против Украины.
13 мая пресс-служба 47 отдельной механизированной бригады сообщила о сбитии российского вертолета Ка-52, более известно под названием Аллигатор.
Почему уничтожение Ка-52 так важно и какие характеристики вертолета Аллигатор, собрали все данные в материале.
Воины 47 отдельной механизированной бригады “приземлили” российский вертолет Ка-52 Аллигатор. Стоимость одного такого — $16 млн.
Об этом сообщили в пресс-службе бригады.
Известно, что вертолет Аллигатор сбили бойцы зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона.
Известно, что вертолет Аллигатор сбили бойцы зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона.
Россияне называли свой борт лучшим ударным вертолетом в мире. Этот вертолет предназначен для разведки местности и координации действий группы боевых вертолетов. Его классификация в НАТО — Hokum B.
Ка-52 Аллигатор может поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Является модификацией модели Ка-50 Черная акула.
Как отмечали в издании Милитарный, по сравнению с базовой моделью, Ка-52 имеет улучшенные аэродинамические характеристики и якобы менее заметен для радаров.
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