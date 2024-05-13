Лучший ударный вертолет РФ: ВСУ сбили российский Ка-52 Аллигатор — характеристики

Долетался — говорим мы после каждой новости о сбитии российских бортов, участвующих в войне против Украины.

13 мая пресс-служба 47 отдельной механизированной бригады сообщила о сбитии российского вертолета Ка-52, более известно под названием Аллигатор.

Почему уничтожение Ка-52 так важно и какие характеристики вертолета Аллигатор, собрали все данные в материале.

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Вертолет Ка-52 Аллигатор сбили: что известно

Воины 47 отдельной механизированной бригады “приземлили” российский вертолет Ка-52 Аллигатор. Стоимость одного такого — $16 млн.

Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

Известно, что вертолет Аллигатор сбили бойцы зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона.

Россияне называли свой борт лучшим ударным вертолетом в мире. Этот вертолет предназначен для разведки местности и координации действий группы боевых вертолетов. Его классификация в НАТО — Hokum B.

Характеристики Ка-52 Аллигатор

Ка-52 Аллигатор может поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Является модификацией модели Ка-50 Черная акула.

Как отмечали в издании Милитарный, по сравнению с базовой моделью, Ка-52 имеет улучшенные аэродинамические характеристики и якобы менее заметен для радаров.

Характеристики Ка-52:

экипаж — два человека (пилот и штурман-оператор);

длина вертолета — 16 м;

длина фюзеляжа — 14,2 м;

диаметр опорного винта — 14,5 м;

размах крыла — 7,3 м;

высота — 5 м;

максимальный взлетный вес — 10 800 кг;

масса топлива во внутренних баках — 1487 кг;

двигатель — два ВК-2500;

крейсерская скорость — 250 км/ч;

максимальная скорость — 350 км/ч;

дальность полета — около 500 км;

максимальная высота — 5400 м.

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