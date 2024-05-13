Кращий ударний вертоліт РФ: ЗСУ збили російський Ка-52 Алігатор — характеристики

Долітався — кажемо ми після кожної новини про збиття російських бортів, які беруть участь у війні проти України.

13 травня пресслужба 47 окремої механізованої бригади повідомила про збиття російського вертольота Ка-52, більш відомого під назвою Алігатор.

Чому знищення Ка-52 є таким важливим та які характеристики вертольота Алігатор, зібрали всі дані у матеріалі.

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Воїни 47 окремої механізованої бригади “приземлили” російський вертоліт Ка-52 Алігатор. Вартість одного такого — $16 млн.

Про це повідомили у пресслужбі бригади.

Відомо, що вертоліт Алігатор збили бійці зенітного ракетно-артилерійського дивізіону.

Росіяни називали свій борт найкращим ударним вертольотом у світі. Цей вертоліт призначений для розвідки місцевості та координації дій групи бойових вертольотів. Його класифікація НАТО — Hokum B.

Характеристики Ка-52 Алігатор

Ка-52 Алігатор може уражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Є модернізацією моделі Ка-50 Чорна акула.

Як зазначали у виданні Мілітарний, у порівнянні з базовою моделлю, Ка-52 має покращені аеродинамічні характеристики та, начебто, він менш помітний для радарів.

Характеристики Ка-52

екіпаж — дві особи (пілот та штурман-оператор);

довжина гелікоптера — 16 м;

довжина фюзеляжу — 14,2 м;

діаметр опорного гвинта — 14,5 м;

розмах крила — 7,3 м;

висота — 5 м;

максимальна злітна вага — 10 800 кг;

маса палива у внутрішніх баках — 1487 кг;

двигун — два ВК-2500;

крейсерська швидкість — 250 км/год;

максимальна швидкість — 350 км/год;

дальність польоту — близько 500 км;

максимальна висота — 5400 м.

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