Війна в Україні

Кращий ударний вертоліт РФ: ЗСУ збили російський Ка-52 Алігатор — характеристики

Вікторія Мельник, журналістка сайту 13 Травня 2024, 14:08
Ка-52 Алігатор
Фото: Getty Images

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