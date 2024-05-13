Кращий ударний вертоліт РФ: ЗСУ збили російський Ка-52 Алігатор — характеристики

Долітався — кажемо ми після кожної новини про збиття російських бортів, які беруть участь у війні проти України.
13 травня пресслужба 47 окремої механізованої бригади повідомила про збиття російського вертольота Ка-52, більш відомого під назвою Алігатор.
Чому знищення Ка-52 є таким важливим та які характеристики вертольота Алігатор, зібрали всі дані у матеріалі.
Воїни 47 окремої механізованої бригади “приземлили” російський вертоліт Ка-52 Алігатор. Вартість одного такого — $16 млн.
Про це повідомили у пресслужбі бригади.
Відомо, що вертоліт Алігатор збили бійці зенітного ракетно-артилерійського дивізіону.
Відомо, що вертоліт Алігатор збили бійці зенітного ракетно-артилерійського дивізіону.
Росіяни називали свій борт найкращим ударним вертольотом у світі. Цей вертоліт призначений для розвідки місцевості та координації дій групи бойових вертольотів. Його класифікація НАТО — Hokum B.
Ка-52 Алігатор може уражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Є модернізацією моделі Ка-50 Чорна акула.
Як зазначали у виданні Мілітарний, у порівнянні з базовою моделлю, Ка-52 має покращені аеродинамічні характеристики та, начебто, він менш помітний для радарів.
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