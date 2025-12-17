Когда прекращается преступление СОЧ: Верховный суд разъяснил важные нюансы

Военнослужащий, который самовольно оставил часть (СОЧ), но впоследствии обратился в прокуратуру с просьбой решить его судьбу и вернуть на службу, фактически прекращает совершение преступления в момент этого обращения.

Такое важное уточнение сделал Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда. Это решение имеет решающее значение для военных, ведь от даты “прекращения преступления” зависит строгость наказания.

История одного дела: от условного до 5 лет тюрьмы

Прецедентом стал случай с военным, которого суд первой инстанции признал виновным в СОЧ. Учитывая обстоятельства, местный суд решил не сажать мужчину за решетку, назначив ему испытательный срок (так называемое условное наказание) согласно ст. 75 УКУ.

Однако апелляционный суд отменил это решение. Судьи пересмотрели дело и вынесли новый приговор — 5 лет реального лишения свободы.

Свою позицию они аргументировали тем, что на момент рассмотрения уже действовал более строгий закон № 2839-IX (вступил в силу в январе 2023 года), который запрещает давать условные сроки за самовольное оставление части в условиях военного положения.

Почему вмешался Верховный суд

Защита военного подала кассационную жалобу. Адвокат отмечал: апелляция ошибочно применила новые, более жесткие нормы закона. Юрист утверждал, что преступление фактически было завершено еще в 2022 году — до того, как законодательство ужесточили.

Верховный суд поддержал эту позицию и отправил дело на новое рассмотрение в апелляцию. Судьи обратили внимание на ключевой нюанс, который проигнорировали предыдущие инстанции.

В материалах дела есть доказательства, что еще 15 августа 2022 года военный самостоятельно обратился в специализированную прокуратуру в сфере обороны. В своем заявлении он объяснил причины отсутствия и попросил решить вопрос относительно его дальнейшей службы. Это произошло задолго до того, как он обратился в ГБР в мае 2023-го, и задолго до принятия строгого закона об усилении ответственности.

ВСП еще в октябре 2022 года подтвердила, что заявление военного было принято и передано по принадлежности.

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Что это означает на практике

Верховный суд пришел к выводу: момент, когда боец приходит к правоохранителям (в частности в прокуратуру) с намерением уладить ситуацию, считается моментом прекращения преступления.

Поскольку военный сделал это в августе 2022 года, его действия подпадают под старое законодательство, которое еще позволяло применять статью 75 УКУ (освобождение от отбывания наказания с испытанием).

Применение к нему норм закона № 2839-IX, который появился позже и ухудшает положение обвиняемого, является нарушением закона.

Теперь апелляционный суд вынужден будет пересмотреть дело, учитывая, что боец пытался вернуться в правовое поле еще до ужесточения уголовной ответственности.

Это решение стало логичным дополнением к ранее принятому законопроекту №8271, который усилил ответственность за военные преступления. Однако жесткие наказания не смогли остановить рост случаев СОЧ и дезертирства.

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