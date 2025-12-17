Для тебя Война в Украине

Когда прекращается преступление СОЧ: Верховный суд разъяснил важные нюансы

Юлия Хоменко, редактор сайта 17 декабря 2025, 15:00 3 мин.
Фото Depositphotos

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