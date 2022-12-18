Непокора, невиконання наказу, дезертирство — як і чому посилюють кримінальну відповідальність для військових

Верховна Рада ухвалила законопроект, який посилює кримінальну відповідальність військовослужбовців за невиконання наказів керівництва України.

Також, відповідно до законопроекту №8271, судам заборонять пом’якшувати покарання чи давати умовні терміни для військових, засуджених за окремі види злочинів.

У пояснювальній записці зазначили: враховуючи фазу війни, що триває, та оголошений воєнний стан в Україні, за вказаними правопорушеннями (самовільне залишення військовослужбовцем військової частини або місця служби) розглядається значна кількість справ, як у кримінальному, так і в адміністративному провадженні.

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Така судова практика розгляду справ моделює негативну поведінку серед військовослужбовців та нівелює принцип невідворотності справедливого покарання за дезертирство.

Покарання військових за окремі види злочинів: зміни

Згідно зі змінами до законопроекту, військові можуть отримати такі покарання за правопорушення:

непокора (стаття 402 Кримінального кодексу) — від трьох до десяти років позбавлення волі;

невиконання наказу (стаття 403 Кримінального кодексу) — від п’яти до восьми років позбавлення волі;

погрози або насильство проти начальника (стаття 405 Кримінального кодексу) — від п’яти до десяти років позбавлення волі;

самовільне залишення військової частини (стаття 407 Кримінального кодексу) — від п’яти до десяти років позбавлення волі;

дезертирство (стаття 408 Кримінального кодексу) — від п’яти до 12 років позбавлення волі;

самовільне залишення поля бою (стаття 429 Кримінального кодексу) — від п’яти до десяти років позбавлення волі.

Крім цього, збільшуються терміни покарання за воєнні злочини та адміністративні правопорушення. Зокрема, йдеться про розпиття військовими алкогольних напоїв.

За вживання алкоголю на території військових частин можуть штрафувати до 2 тис. неоподатковуваних мінімумів (34 тис. грн) та накладати арешт до 15 діб (раніше максимальна санкція передбачала штраф у вигляді 285 неоподатковуваних мінімумів та арешт до 10 діб).

Петиція щодо законопроекту 8271

Цей законопроект викликав велике обурення у суспільства. Люди вважають, що це дасть командуванню право засуджувати військових за критику рішень. Цей законопроект має підписати президент України Володимир Зеленський після того, як його ухвалила Верховна Рада.

Проте люди звертаються до президента, щоб той наклав вето на цей законопроект. З’явилася відповідна петиція. Вона зібрала вже 30 тис. підписів із 25 тис. потрібних. Тому тепер її має розглянути президент України.

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