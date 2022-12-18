Неподчинение, неисполнение приказа, дезертирство — как и почему усиливают уголовную ответственность для военных

Верховная Рада приняла законопроект, усиливающий уголовную ответственность военнослужащих за невыполнение приказов руководства Украины.

Также, согласно законопроекту 8271, судам запретят смягчать наказание или давать условные сроки для военных, осужденных за отдельные виды преступлений.

В объяснительной записке отметили: учитывая продолжающуюся фазу войны и объявленное военное положение в Украине, по указанным правонарушениям (самовольное оставление военнослужащим воинской части или места службы) рассматривается значительное количество дел, как в уголовном, так и в административном производстве.

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Такая судебная практика рассмотрения дел моделирует негативное поведение среди военнослужащих и нивелирует принцип неотвратимости наказания за совершение правонарушений, связанных с дезертирством.

Наказание для военных за отдельные виды преступлений: изменения

Согласно изменениям в законопроект 8271, военные могут получить следующие наказания:

неповиновение (статья 402 Уголовного кодекса) — от трех до десяти лет лишения свободы;

неисполнение приказа (статья 403 Уголовного кодекса) — от пяти до восьми лет лишения свободы;

угрозы или насилие в отношении начальника (статья 405 Уголовного кодекса) — от пяти до десяти лет лишения свободы;

самовольное оставление воинской части (статья 407 Уголовного кодекса) — от пяти до десяти лет лишения свободы;

дезертирство (статья 408 Уголовного кодекса) — от пяти до 12 лет лишения свободы;

самовольное оставление поля боя (статья 429 Уголовного кодекса) — от пяти до десяти лет лишения свободы.

Кроме того, увеличиваются сроки наказания за военные преступления и административные правонарушения. В частности, речь идет о распитии военными алкогольных напитков.

За употребление алкоголя на территории воинских частей могут штрафовать до 2 тыс. необлагаемых налогом минимумов (34 тыс. грн) и арестом до 15 суток (ранее максимальная санкция предусматривала штраф 285 необлагаемых минимумов и арест до 10 суток).

Петиция по законопроекту 8271

Этот законопроект вызвал большое возмущение у общества. Люди считают, что это даст командованию право осуждать военных за критику решений. Этот законопроект должен подписать президент Украины Владимир Зеленский после принятия Верховной Радой.

Однако люди обращаются к президенту, чтобы тот наложил вето на этот законопроект. Появилась соответствующая петиция. Она собрала уже 30 тыс. подписей из 25 тыс. нужных. Поэтому теперь её должен рассмотреть президент Украины.

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