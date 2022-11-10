Придатний чи ні? Список хвороб, з якими не беруть на службу

З початком повномасштабного вторгнення у військкомати прийшли багато чоловіків та жінок, які хотіли долучитися до лав ЗСУ.

Однак взяли не всіх, а основною причиною відмов були супутні хвороби або погіршений стан здоров’я.

Придатний(-а) ти до служби чи ні, вирішує тільки військово-лікарська комісія (ВЛК) під час медогляду у військкоматі. Та ми підготували перелік найпоширеніших хвороб, через які тебе можуть не допустити до служби.

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Хто вирішив, з якими хворобами не можна служити?

Щоб ти був(-ла) певний(-а), що ніхто на власний розсуд не може визначити, з якими хворобами людина може воювати, а з якими ні, пропонуємо ознайомитися зі ст. 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Саме законодавством визначено низку хвороб, за наявності яких військовозобов’язаних можуть тимчасово не взяти на службу або взагалі визнати непридатними — як у мирний, так і у воєнний час.

Перелік хвороб, які відстрочать твою службу

Призовники, які мають первні захворювання, діляться на дві категорії під час війни:

ті, хто отримує обмежену або відтерміновану придатність до служби. Їх можуть призвати, коли це знадобиться;

людей з важчими захворюваннями відносять до категорії непридатності та виключають зі списків на призов до служби як у мирний час, так і під час війни.

Звісно, перелік таких хвороб під час реального вторгнення суттєво менший, ніж у мирний час.

Хвороби, які обмежують придатність:

кишкові інфекційні хвороби;

бактеріальні зоонози;

вірусні інфекційні хвороби центральної нервової системи;

вірусні геморагічні лихоманки;

вірусні інфекційні хвороби з пошкодженням шкіри й слизових оболонок;

гельмінтози;

педикульоз і наслідки інфекційних і паразитарних хвороб;

туберкульоз легень без виділення мікобактерій і розпаду легеневої тканини або клінічно вилікуваний туберкульоз.

Хвороби, які роблять людину непридатною взагалі

Активний прогресуючий туберкульоз з розпадом легеневої тканини. Важкі форми вірусних гепатитів. ВІЛ-хвороба, яка супроводжується інфекційними, паразитарними хворобами, злоякісними пухлинами тощо. Новоутворення, однак не всі типи онкологічних захворювань підлягають під повну непридатність. Хвороби крові та кровотворних органів. Порушення ендокринної системи, харчування і порушення обміну речовин, їхні наслідки. Розлади психіки й поведінки. Хвороби нервової системи. Хвороби ока і придаткового апарату. Хвороби вуха. Хвороби системи кровообігу. Хвороби органів дихання. Хвороби органів травлення. Хвороби шкіри й підшкірної клітковини. Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини. Хвороби сечостатевої системи. Вади розвитку, деформації й хромосомні порушення. Важкі травми голови та шиї, хребта, спинного мозку, органів грудної, черевної порожнин, кінцівок тощо зі значним порушенням функцій. Отруєння та інші наслідки дії зовнішніх причин.

Однак, щоб тебе викреслили зі списків, а не просто обмежили придатність, хвороби у цих категоріях мають бути справді серйозними та важкими. Далі ми розберемося у тому, які саме захворювання підлягають під виключення зі списків.

Пухлини

Як ми зазначили, не всі види онкологічних захворювань можуть зробити тебе непридатним(-ою). Тебе виключать зі списку військовозобов’язаних за наявності таких симптомів:

первинні та вторинні злоякісні новоутворення всіх локалізацій з віддаленням метастазів, які неможливо видалити за допомогою радикального хірургічного лікування; злоякісні пухлини лімфоїдної, кровотворної і споріднених їм тканин: лімфогранулематоз, які швидко чи повільно прогресують; неходжкінська лімфома, злоякісні лімфопроліферативні хвороби, множинна мієлома, всі види лейкозів тощо, зі значними змінами; доброякісні новоутворення всіх локалізацій з великими порушеннями функцій.

Однак інші форми онкології зроблять тебе тимчасово чи обмежено непридатним(-ою). До якої з цих підгруп ти потрапиш, визначають лікарі в індивідуальному порядку.

Хвороби крові і кровотворних органів

У цій категорії повне звільнення від служби отримають люди із:

анемією зі значними порушеннями функцій, порушенням згортання крові;

геморагічними станами;

іншими хворобами крові;

порушеннями із залученням імунного механізму.

Порушення ендокринної системи, харчування і метаболізму

У цій категорії визнаються непридатними люди з такими хворобами:

усі хвороби щитоподібної залози;

усі типи цукрового діабету;

порушення інших ендокринних залоз;

порушення обміну речовин, зокрема всі види ожиріння зі значними порушеннями функцій.

Розлади психіки та поведінки

різко виражені стійкі психічні розлади;

розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин: алкоголю або наркотиків;

синдром залежності з різкими, стійкими психічними розладами;

шизофренія, шизотипові і маячні розлади, афективні розлади з часто повторюваними фазами;

невротичні розлади з різко вираженими, стійкими хворобливими проявами;

різко виражені поведінкові розлади зі схильністю до повторних тривалих декомпенсацій або патологічних реакцій;

глибока і важка розумова відсталість.

Хвороби нервової системи

Підставою для повної непридатності до військової служби можуть бути:

швидко прогресуючі, зі значними порушеннями функцій запальні захворювання ЦНС: менінгіт, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний і внутрішньозвонковий абсцес тощо;

прогресуючі, зі значними порушеннями функцій системні атрофії, церебральний параліч, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, усі види дистоній, крім вегетосудинної;

епілепсія за наявності частих епілептичних нападів або виражених психічних розладів;

швидко прогресуючі, зі значними порушеннями функцій хвороби периферичної нервової системи.

Хвороби ока, вуха і придаткового апарату

Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку вважаються тільки ті, що мають:

виражені анатомічні зміни або пороки положення повік, орбіти, кон’юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах;

різко виражені, з прогресуючим зниженням зорових функцій або частими загостреннями на обох очах хвороби склери, рубці та помутніння рогівки, райдужної оболонки, циліарного тіла, всі види катаракти кришталика, судинної оболонки;

хвороби склоподібного тіла й очного яблука;

неврит зорового нерва, хвороби й ураження зорового нерва і зорових шляхів;

відшарування і розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах;

усі форми глаукоми в розвиненій і наступних стадіях на обох очах;

стійкий параліч рухових м’язів очного яблука за наявності диплопії;

короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів понад 12,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах понад 6,0 дптр;

гостроту зору одного ока нижче 0,1 або його сліпоту;

відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче або гостроті зору обох очей 0,2 і нижче;

повну глухоту на обидва вуха;

глухонімоту.

Хвороби системи кровообігу

Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку визнаються пацієнти:

з серцевою недостатністю II-Б-III стадії при некоронагенних хворобах серця;

із серцевою недостатністю II-Б-III стадії у разі ішемічних хвороб серця;

з гіпертонічною хворобою III стадії;

з цереброваскулярними хворобами, наприклад, інфарктом головного мозку або інсультом зі значними порушеннями функцій;

з хворобами артерій, артеріол і капілярів, вен, лімфатичних вузлів: атеросклерози, тромбози, варикози тощо зі значними порушеннями кровообігу і функцій.

Хвороби органів дихання

З призовних списків виключають людей з хронічними хворобами нижніх дихальних шляхів і легень зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання. Також хворих на тяжку персистуючу бронхіальну астму.

Хвороби органів травлення

Підставами для виключення з військового обліку є:

щелепно-лицеві аномалії, крім вроджених. Зокрема аномалії прикусу зі значними порушеннями дихальної, нюхової, жувальної, ковтальної та мовної функцій;

хвороби стравоходу, шлунка і дванадцятипалої кишки, апендикса, кишківника й очеревини зі значними порушеннями функцій;

виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки зі значними порушеннями функцій;

хвороби печінки зі значними порушеннями функцій;

різноманітні грижі зі значними порушеннями функцій.

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

Підставою для виключення з військового обліку особи може бути атопічний дерматит з поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву, звичайна пухирчатка, герпетиформний дерматит.

Інші шкірні захворювання роблять людину непридатною для військової служби в мирний період або тимчасово непридатною.

Хвороби кістково-м’язової системи й сполучної тканини

Непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку особи, хворі на артропатію, хвороби суглобів і хребта, набуті деформації і дефекти пальців або кінцівок зі значними порушеннями функцій.

А також після двосторонніх ампутацій верхніх або нижніх кінцівок на будь-якому рівні або односторонньої ампутації нижньої кінцівки вище рівня верхньої третини гомілки.

Хвороби сечостатевої системи

Підставою для виключення з військового обліку є хвороби нирок і сечостатевої системи зі значними порушеннями функцій і нирковою недостатністю.

Жінки також визнаються непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку в разі запальних захворювань органів малого таза і незапальних захворювань статевих органів зі значними порушеннями функцій.

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