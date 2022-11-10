Придатний чи ні? Список хвороб, з якими не беруть на службу

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 10 Листопада 2022, 19:00
хвороби
Фото: Unsplash

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Придатний чи ні? Список хвороб, з якими не беруть на службу
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“Пропонуємо набір тексту чи збирання ручок”. Обережно, це може бути афера!

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