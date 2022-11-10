Придатний чи ні? Список хвороб, з якими не беруть на службу

З початком повномасштабного вторгнення у військкомати прийшли багато чоловіків та жінок, які хотіли долучитися до лав ЗСУ.
Однак взяли не всіх, а основною причиною відмов були супутні хвороби або погіршений стан здоров’я.
Придатний(-а) ти до служби чи ні, вирішує тільки військово-лікарська комісія (ВЛК) під час медогляду у військкоматі. Та ми підготували перелік найпоширеніших хвороб, через які тебе можуть не допустити до служби.
Щоб ти був(-ла) певний(-а), що ніхто на власний розсуд не може визначити, з якими хворобами людина може воювати, а з якими ні, пропонуємо ознайомитися зі ст. 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.
Саме законодавством визначено низку хвороб, за наявності яких військовозобов’язаних можуть тимчасово не взяти на службу або взагалі визнати непридатними — як у мирний, так і у воєнний час.
Призовники, які мають первні захворювання, діляться на дві категорії під час війни:
Звісно, перелік таких хвороб під час реального вторгнення суттєво менший, ніж у мирний час.
Хвороби, які обмежують придатність:
Однак, щоб тебе викреслили зі списків, а не просто обмежили придатність, хвороби у цих категоріях мають бути справді серйозними та важкими. Далі ми розберемося у тому, які саме захворювання підлягають під виключення зі списків.
Як ми зазначили, не всі види онкологічних захворювань можуть зробити тебе непридатним(-ою). Тебе виключать зі списку військовозобов’язаних за наявності таких симптомів:
Однак інші форми онкології зроблять тебе тимчасово чи обмежено непридатним(-ою). До якої з цих підгруп ти потрапиш, визначають лікарі в індивідуальному порядку.
Однак інші форми онкології зроблять тебе тимчасово чи обмежено непридатним(-ою). До якої з цих підгруп ти потрапиш, визначають лікарі в індивідуальному порядку.
У цій категорії повне звільнення від служби отримають люди із:
У цій категорії визнаються непридатними люди з такими хворобами:
Підставою для повної непридатності до військової служби можуть бути:
Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку вважаються тільки ті, що мають:
Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку визнаються пацієнти:
З призовних списків виключають людей з хронічними хворобами нижніх дихальних шляхів і легень зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання. Також хворих на тяжку персистуючу бронхіальну астму.
Підставами для виключення з військового обліку є:
Підставою для виключення з військового обліку особи може бути атопічний дерматит з поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву, звичайна пухирчатка, герпетиформний дерматит.
Інші шкірні захворювання роблять людину непридатною для військової служби в мирний період або тимчасово непридатною.
Непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку особи, хворі на артропатію, хвороби суглобів і хребта, набуті деформації і дефекти пальців або кінцівок зі значними порушеннями функцій.
А також після двосторонніх ампутацій верхніх або нижніх кінцівок на будь-якому рівні або односторонньої ампутації нижньої кінцівки вище рівня верхньої третини гомілки.
Підставою для виключення з військового обліку є хвороби нирок і сечостатевої системи зі значними порушеннями функцій і нирковою недостатністю.
Жінки також визнаються непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку в разі запальних захворювань органів малого таза і незапальних захворювань статевих органів зі значними порушеннями функцій.
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