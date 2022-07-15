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Не повернувся з-за кордону? Тоді отримуй покарання… чи ні? Що буде з чоловіками, які виїхали з України ще до війни

Вікторія Мельник, практикантка сайту 15 Липня 2022, 19:00
Що буде якщо чоловік не повернувся з-за кордону
Фото: Pexels

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