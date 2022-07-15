Не повернувся з-за кордону? Тоді отримуй покарання… чи ні? Що буде з чоловіками, які виїхали з України ще до війни

Після введення воєнного стану в Україні чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон. На початку повномасштабної війни ми зустрічали випадки, коли деякі чоловіки намагалися незаконно перетнути кордон з іншою державою — за що понесли відповідальність за законом про незаконний перетин кордону під час воєнного стану.

Але частина чоловіків перебувала за кордоном ще до початку великої війни. Дехто з них повернувся, хтось — ні. То що чекає на чоловіків, які не повернулися в Україну після 24 лютого, та яка за це загрожує відповідальність — про це розповіли Факти ICTV, які поспілкувалися з експертом.

Юрист Ростислав Кравець пояснює: поки що ніякої чіткої кримінальної відповідальності за таку дію не встановлено. Зараз народні депутати намагаються втілити цей проект у життя, зазначає юрист.

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Проте примусове повернення чоловіків в Україну стане порушенням і Конституції України, і звичайної логіки.

— Адже надходження в Україну фінансів від заробітчан починає перевищувати надходження від експорту.

Тобто станом на сьогодні в Україні немає жодної відповідальності чи штрафів за те, що чоловіки-заробітчани не повернулися до України після введення воєнного стану. На додаток: не буде введено штрафів і тим, хто повертатиметься з-за кордону до України й зараз.

Також законом не передбачена й примусова мобілізація у разі повернення чоловіка, який був за кордоном до війни.

А хто з чоловіків може законно перетнути український кордон з іншими державами, ми детально пояснювали раніше.

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