Не вернулся из-за границы? Тогда получай наказание… или нет? Что будет с мужчинами, которые выехали из Украины еще до войны

После введения военного положения в Украине мужчинам от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу. В начале полномасштабной войны мы встречали случаи, когда некоторые мужчины пытались незаконно пересечь границу с другим государством — за что понесли ответственность согласно закону о незаконном пересечении границы во время военного положения.

Но некоторая часть мужчин находилась за границей еще до начала полномасштабной войны. Некоторые из них вернулись, а некоторые — нет. Что ждет мужчин, которые не вернулись в Украину после 24 февраля, и какая за это грозит ответственность — об этом рассказали Факты ICTV, которые пообщались с экспертом.

Юрист Ростислав Кравец объясняет: сейчас никакой четкой уголовной ответственности за такое действие не установлено. Сейчас народные депутаты пытаются претворить этот проект в жизнь, отмечает юрист.

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Однако насильное возвращение мужчин в Украину станет нарушением и Конституции Украины, и обычной логики.

— Ведь поступление в Украину финансов от работников начинает превышать поступления от экспорта.

То есть, по состоянию на сегодняшний день в Украине нет никакой ответственности или штрафов за то, что мужчины-гастарбайтеры не вернулись в Украину после введения военного положения. К тому же не будут введены и никакие штрафы тем, кто будет возвращаться из-за границы в Украину и сейчас.

Также законом не предусмотрена и принудительная мобилизация в случае возвращения мужчины, находившегося за границей до войны.

А кто из мужчин может законно пересечь украинскую границу с другими государствами, мы подробно объясняли ранее.

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