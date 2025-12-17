Коли припиняється злочин СЗЧ: Верховний суд роз’яснив важливі нюанси

Військовослужбовець, який самовільно залишив частину (СЗЧ), але згодом звернувся до прокуратури з проханням вирішити його долю та повернути на службу, фактично припиняє вчинення злочину в момент цього звернення.

Таке важливе уточнення зробив Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду. Це рішення має вирішальне значення для військових, адже від дати припинення злочину залежить суворість покарання.

Історія однієї справи: від умовного до 5 років тюрми

Прецедентом став випадок із військовим, якого суд першої інстанції визнав винним у СЗЧ. Враховуючи обставини, місцевий суд вирішив не саджати чоловіка за ґрати, призначивши йому іспитовий строк (так зване “умовне” покарання) згідно зі ст. 75 ККУ.

Проте апеляційний суд скасував це рішення. Судді переглянули справу і винесли новий вирок — 5 років реального позбавлення волі.

Свою позицію вони аргументували тим, що на момент розгляду вже діяв суворіший закон № 2839-IX (набрав чинності в січні 2023 року), який забороняє давати умовні терміни за самовільне залишення частини в умовах воєнного стану.

Чому втрутився Верховний Суд

Захист військового подав касаційну скаргу. Адвокат наголошував: апеляція помилково застосувала нові, жорсткіші норми закону. Юрист стверджував, що злочин фактично був завершений ще у 2022 році — до того, як законодавство посилили.

Верховний Суд підтримав цю позицію і відправив справу на новий розгляд до апеляції. Судді звернули увагу на ключовий нюанс, який проігнорували попередні інстанції.

У матеріалах справи є докази, що ще 15 серпня 2022 року військовий самостійно звернувся до спеціалізованої прокуратури у сфері оборони. У своїй заяві він пояснив причини відсутності та попросив вирішити питання щодо його подальшої служби. Це сталося задовго до того, як він звернувся до ДБР у травні 2023-го, і задовго до ухвалення суворого закону про посилення відповідальності.

ВСП ще у жовтні 2022 року підтвердила, що заяву військового було прийнято та передано за належністю.

Що це означає на практиці

Верховний Суд дійшов висновку: момент, коли боєць приходить до правоохоронців (зокрема прокуратури) із наміром владнати ситуацію, вважається моментом припинення злочину.

Оскільки військовий зробив це в серпні 2022 року, його дії підпадають під старе законодавство, яке ще дозволяло застосовувати статтю 75 ККУ (звільнення від відбування покарання з випробуванням). Застосування до нього норм закону № 2839-IX, який з’явився пізніше і погіршує становище обвинуваченого, є порушенням закону.

Тепер апеляційний суд змушений буде переглянути справу, враховуючи, що боєць намагався повернутися у правове поле ще до посилення кримінальної відповідальності.

Це рішення стало логічним доповненням до раніше ухваленого законопроекту №8271, який посилив відповідальність за воєнні злочини. Однак жорсткі покарання не змогли зупинити зростання випадків СЗЧ і дезертирства.

