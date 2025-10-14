Майже 290 тисяч справ: яка ситуація із СЗЧ та дезертирством в армії

За період з січня 2022 року до вересня 2025 року українські правоохоронні органи зареєстрували майже 290 тисяч кримінальних проваджень, пов’язаних із самовільним залишенням військової частини (СЗЧ) та дезертирством. Детальну інформацію щодо ситуації у війську — читай у матеріалі.

Ситуація із СЗЧ та дезертирством: що відбувається

Згідно з інформацією, наданою Офісом генерального прокурора (ОГП) на запит Української правди, за вказаний період було відкрито 235 646 справ за СЗЧ та 53 954 — за дезертирство. Це загалом 289 600 проваджень, що демонструє значне збільшення порівняно з попередніми періодами.

Наприклад, станом на вересень 2024 року кількість справ за СЗЧ становила близько 60 тисяч, а за дезертирство — майже 30 тисяч. Різкий стрибок у статистиці за останній рік може вказувати на посилення проблем з дисципліною в ЗСУ, спричинених втомою особового складу, недостатньою ротацією та психологічним виснаженням через тривалу війну.

Експерти зазначають, що проблема СЗЧ часто пов’язана не з бажанням уникнути служби, а з бюрократичними перепонами, відсутністю належного забезпечення чи травмами. Наприклад, деякі військовослужбовці залишають частини через затримки з відпустками або медичною допомогою, що призводить до відкриття кримінальних справ.

На тлі мобілізації та безперервної війни ці дані викликають занепокоєння щодо морально-психологічного стану армії. Влада намагається розв’язувати проблему через амністії та програми повернення, але ефективність цих заходів залишається під сумнівом.

Варто зазначити, що за неявку до військкомату передбачена адміністративна відповідальність — читай у матеріалі, скільки треба буде заплатити за порушення закону.

