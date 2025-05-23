Война в Украине

Кладбище на болоте — ветеран объявил голодовку из-за скандального строительства

Виктория Мельник, журналист сайта 23 мая 2025, 14:00
мемориальное кладбище
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