Кладбище на болоте — ветеран объявил голодовку из-за скандального строительства

Киев, Майдан Независимости. Площадь столетиями истории играла важную роль в создании истории украинского государства. Сейчас здесь не найти зеленого клочка земли: волнами развеваются сине-желтые флажки, символизирующие погибших украинских героев во время полномасштабной войны.

У этого народного мемориала погибших сейчас лежит украинский ветеран с позывным Латыш, защищавший Ирпень от россиян в начале полномасштабной войны. Он объявил голодовку из-за решения центральной исполнительной власти по строительству и обустройству Национального военного мемориального кладбища в лесу между селами Гатное и Мархаловка под Киевом.

Что об этом известно, какие требования ветерана и что нужно знать о скандальном строительстве — узнавай дальше в материале.

Ветеран Латыш голодает на Майдане Независимости: что он требует

20 мая украинский ветеран Сергей с позывным Латыш, получивший тяжелое ранение при защите Киевской области, начал акцию голодовки на Майдане Независимости. В своем Facebook он отметил, что так протестует против захоронений воинов “в воде” и без независимого исследования земель.

В своем видео он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, поскольку считает, что в тылу во время этой войны творятся вещи, о которых он может не знать.

— Я ветеран российско-украинской войны с инвалидностью и провожу единоличную акцию голодовки. Проблема — в строительстве Национального военного мемориального кладбища. Воинов собираются хоронить “в воде”, несмотря на нарушение всех законов, и это касается экологии нашей страны, говорит ветеран.

Следует отметить, что речь идет о скандальном строительстве крупнейшего мемориального комплекса для захоронения героев, погибших в российско-украинской войне. Сначала местом строительства выбрали Быковню, но впоследствии без проведения конкурса решение сменили — на болотистую территорию в Мархаловке.

Как отмечает Латыш, из-за высокого уровня грунтовых вод тела будут находиться буквально в воде, а она будет растекаться всей Киевской областю, где ее будут использовать для бытовых нужд.

— На этом кладбище планируется организовать более 130 тыс. традиционных захоронений. Поэтому у моей акции голодовки есть несколько требований, — добавил Сергей. В частности, он требует:

личной встречи с Владимиром Зеленским;

отмены решения о строительстве мемориала в Мархаловке, пока там не будет проведена независимая зарубежная экспертиза.

На акцию отреагировало немало украинских пользователей социальных сетей. Ветеран войны Олег Симороз также в своих социальных сетях обратил внимание на отсутствие коммуникации от местных властей с населением.

Здесь должна быть сиюминутная реакция высшего военно-политического руководства государства! В таком виде проект Национального военного мемориального кладбища не имеет права на существование!

— Мемориал должен быть! Но привлеките ветеранов, семей погибших и, собственно, проведите открытый архитектурный конкурс! — написал Симороз.

Мемориальное военное кладбище: что известно о строительстве

Ранее вокруг строительства уже были скандалы. Больше всего вопросов возникало к месту строительства. Мы напомним хронологию событий дальше.

В октябре 2022 года Киевский городской совет поручил Департаменту градостроительства и архитектуры КГГА разработать план территории нового Национального военного мемориального кладбища (НВМК) в урочище Лысая гора. Однако экологи и активисты были против возведения здесь мемориала, поскольку урочище в Голосеевском районе имеет свою историю. В январе 2023 от этой локации отказались, объявили поиск нового места. В апреле 2023 Киевский городской совет выделил на строительство комплекса восемь гектаров коммунального леса на Броварском проспекте в Быковне для строительства кладбища. В августе 2023 года Кабмин внес очередные изменения в расположение НВМК. Речь шла теперь о поселке Гатное Фастовского района Киевской области. Законопроект о строительстве и эксплуатации кладбища был поддержан в декабре 2023 года. В начале 2024 был утвержден порядок использования бюджетных средств на строительство и функционирование объекта. Уже в июне 2024 года экологи выразили обеспокоенность, заявив, что выбранный участок для НВМК в пределах Гатненской громады является болотистой местностью. Местные жители тоже выходили на протесты против застройки. В августе 2024 года тендер на строительство выиграл консорциум Билдинг Юа, созданный специально под этот тендер. А уже в сентябре Украинская Правда установила, что между Билдинг Юа есть связь с подсанкционным олигархом Вадимом Ермолаевым, владельцем группы компаний Алеф.

Пока известно, что строительство планируют завершить к 2027 году. Первые похороны хотели провести уже в этом мая.

Мы же стремимся брать пример с самого лучшего. Раньше мы рассказывали тебе историю американского Арлингтонского кладбища и как его обустроили.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.