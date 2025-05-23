Кладовище на болоті — ветеран оголосив голодування через скандальне будівництво

Київ, Майдан Незалежності. Площа протягом століть історії відігравала важливу роль у творенні історії української держави. Нині тут не знайти зеленого клаптика землі: хвилями розвіваються синьо-жовті прапорці, які символізують українських героїв, загиблих під час повномасштабної війни.

Біля цього народного меморіалу зараз лежить український ветеран на псевдо Латиш, який захищав Ірпінь від росіян на початку великої війни. Він оголосив голодування через рішення центральної виконавчої влади щодо будівництва та облаштування Національного військового меморіального кладовища в лісі між селищами Гатне та Мархалівка під Києвом.

Що про це відомо, які вимоги ветерана та що варто знати про скандальне будівництво — дізнавайся далі у матеріалі.

Ветеран Латиш голодує на Майдані Незалежності: що він вимагає

20 травня український ветеран Сергій на псевдо Латиш, який дістав важке поранення під час захисту Київської області, розпочав акцію голодування на Майдані Незалежності. У своєму Facebook він зазначив, що так протестує проти поховань воїнів “у воді” та без незалежного дослідження земель.

У своєму відео він звернувся до президента України Володимира Зеленського, адже вважає, що у тилу під час цієї війни кояться речі, про які він може не знати.

— Я ветеран російсько-української війни з інвалідністю і проводжу одноосібну акцію голодування. Проблема — у будівництві Національного військового меморіального кладовища. Воїнів збираються ховати у воді, попри порушення всіх законів, і це стосується екології нашої країни, — каже ветеран.

Варто зазначити, що йдеться про скандальне будівництво найбільшого меморіального комплексу для поховання героїв, які загинули у російсько-українській війні. Спочатку місцем будівництва обрали Биківню, але згодом без проведення конкурсу рішення змінили. Загиблих вирішили поховати на болотистій території у Мархалівці.

Як зазначає Латиш, через високий рівень ґрунтових вод, тіла будуть перебувати буквально у воді, що розтікатиметься усією Київщиною, де її будуть використовувати для побутових потреб.

— На цьому кладовищі планується організувати більше ніж 130 тис. традиційних поховань. Тож моя акція голодування має кілька вимог, — додав Сергій. Зокрема, він вимагає:

особистої зустрічі з Володимиром Зеленським;

скасування рішення про будівництво меморіалу у Мархалівці, допоки там не буде проведено незалежної закордонної експертизи.

На акцію відреагувало чимало українських користувачів соціальних мереж. Ветеран війни Олег Симороз також у своїх соціальних мережах звернув увагу на відсутність комунікації місцевої влади з населенням.

Тут має бути негайна реакція вищого військово-політичного керівництва держави! В такому вигляді проект Національного військового меморіального кладовища немає права на існування! — Меморіал має бути! Але залучіть ветеранів, родин загиблих та, власне, проведіть відкритий архітектурний конкурс! — написав Симороз.

Меморіальне військове кладовище: що відомо про будівництво

Раніше навколо будівництва вже точилися скандали. Найбільше запитань виникало до місця будівництва. Ми нагадаємо хронологію подій далі.

У жовтні 2022 року Київська міська рада доручила Департаменту містобудування та архітектури КМДА розробити план території нового Національного військового меморіального кладовища (НВМК) в урочищі Лиса гора. Однак екологи та активісти були проти зведення тут меморіалу, оскільки урочище у Голосіївському районі має свою історію. У січні 2023 від цієї локації відмовилися, оголосили пошук нового місця. У квітні 2023 року Київська міська рада виділила на будівництво комплексу вісім гектарів комунального лісу на Броварському проспекті в Биківні для будівництва кладовища. У серпні 2023 року Кабмін вніс чергові зміни до розташування НВМК. Йшлося тепер про селище Гатне Фастівського району на Київщині. Законопроект про будівництво та експлуатацію кладовища підтримали у грудні 2023 року. На початку 2024 року був затверджений порядок використання бюджетних коштів на будівництво та функціонування обʼєкта. Уже у червні 2024 році екологи висловили занепокоєння, заявивши, що обрана ділянка для НВМК в межах Гатненської громади є болотистою місцевістю. Місцеві мешканці також виходили на протести проти забудови. У серпні 2024 тендер на будівництво виграв консорціум Білдінг Юа, створений спеціально під цей тендер. А вже у вересні Українська Правда встановила, що між Білдінг Юа є звʼязок з підсанкційним олігархом Вадимом Єрмолаєвим, власником групи компаній Алеф.

Наразі відомо, що будівництво планують завершити до 2027 року. Перші поховання хотіли почати вже цього травня.

Більше деталей про те, чому місце у Мархалівці не годиться для облаштування кладовища, знайдеш за посиланням.

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