Війна в Україні

Кладовище на болоті — ветеран оголосив голодування через скандальне будівництво

Вікторія Мельник, журналістка сайту 23 Травня 2025, 14:00
меморіальне кладовище
Фото Facebook
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