Единое окно общения с партнерами. Кабмин принял постановление о международной военной помощи

За время полномасштабного вторжения украинская армия и Минобороны перенесло множество испытаний и видоизменений. Усовершенствованию нет предела, а для улучшения коммуникации между украинскими властями и партнерами следует налаживать и другие институты.

14 февраля 2024 Кабмин утвердил порядок мониторинга и контроля за использованием международной военной помощи для обеспечения потребностей Сил безопасности и обороны Украины во время действия правового режима военного положения.

Что это значит и для чего было сделано — рассказываем дальше.

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Международная военная помощь: что известно

Известно, что постановление, инициированное Минобороны, должно регулировать взаимодействие центральных органов исполнительной власти, других государственных органов (по согласию) по привлечению, получению, передаче и учету оказания международной военной помощи (МВД).

МВД — новое понятие, вводимое этим постановлением и касающееся всей помощи, оказываемой для поддержки сил обороны на безвозмездной основе во время военного положения.

Заместитель министра обороны Станислав Гейдер заявил, что МВД должно стать так называемым окном общения между Украиной и партнерами. Механизм международной военной помощи должен предоставить властям всех уровней понимание неотложных потребностей ВСУ.

— Речь идет о единой согласованной позиции по предоставлению вооружения, военной техники и других материальных средств. К примеру, если приоритет в авиации, тогда на международных встречах мы должны доказывать единую позицию именно по этому направлению, — отметил замминистра обороны.

Наработка механизма МВД будет происходить в пять этапов:

формирование потребности — воинские части должны прислать свои запросы в командования видов, отдельных сил, позже они обобщаются Генштабом;

информирование международных партнеров через украинских атташе, представителей при НАТО, ЕС, МИД;

рассмотрение предложений партнеров;

логистика и учет — прием в украинском логистическом пункте, перевозка в Украину, учет и распределение;

отчетность, обобщение и предоставление информации о наличии и использовании МВД.

Это не все изменения, введенные Министерством обороны Украины. Например, ранее во Львове был открыт первый центр рекрутинга в ВСУ.

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