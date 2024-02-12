Война в Украине

Здесь не будут вручать повестки. Минобороны открыло первый центр рекрутинга украинской армии во Львове

Виктория Мельник, журналист сайта 12 февраля 2024, 16:59
Рекрутинг в ВСУ
Фото: Министерство обороны Украины

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