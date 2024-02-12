Здесь не будут вручать повестки. Минобороны открыло первый центр рекрутинга украинской армии во Львове

За время полномасштабной войны украинская армия претерпела немало изменений в своей подготовке и комплектации. Однако любые новости о мобилизации общество воспринимает болезненно, и это вполне понятно. Кроме видимых причин, есть также непонимание призывников системы набора и подготовки к фронту.

Поэтому власти пытаются упростить этот процесс поиска общего знаменателя, и одно из решений — рекрутинг в ВСУ. 12 февраля во Львове был открыт первый в Украине центр рекрутинга украинской армии.

Что известно о центре рекрутинга в ВСУ и какова его цель — рассказываем дальше.

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Центр рекрутинга украинской армии во Львове: что известно

12 февраля 2024 года Минобороны совместно с Львовским городским советом запустило пилотный проект рекрутинга в украинскую армию. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Сегодня в Центре можно узнать всю актуальную информацию о вакансиях в армии, пообщаться с представителями бригад и выбрать желаемую профессию в армии, — говорится в сообщении.

Известно, что центр будет работать во Львове по адресу: ул. Костя Левицкого, 67. Со временем такие центры планируют открыть по всей территории Украины.

Заместитель Министра обороны Украины Наталья Калмыкова отметила потребность в армии мотивированных людей, которые сознательно выбирают должность и часть.

— Армии нужны мотивированные люди, сознательно делающие свой выбор служить на конкретной должности в конкретной части. Мы видим по данным социологических опросов, что подавляющее большинство украинцев и украинок готовы приобщиться к защите родины при возможности выбора, учета своего опыта и профессии, понимания с кем и где служить.

Рекрутинг — это именно добровольный и сознательный выбор, — отметила Калмыкова.

По ее словам, Минобороны планирует масштабировать свои активности по рекрутингу и в других городах Украины, рассказывать людям об имеющихся возможностях найти свое место в обороне государства.

Читать по теме Украинцы могут сами выбрать работу в ВСУ! Как работает проект рекрутинга от Минобороны Податься в Вооруженные силы теперь может каждый в рамках проекта Рекрутинг.

Также в Минобороны добавили, что центр рекрутинга украинской армии во Львове будет работать ежедневно, где рекрутеры будут предоставлять информацию о вакансиях в армии, консультировать и проводить профориентационные тесты.

Эти люди также будут сопровождать весь процесс до назначения на должность в армии.

Центр не будет иметь отношения к структурам ТЦК, а сами рекрутеры не являются военнослужащими. Поэтому здесь не будут вручать повестки, а только будут давать консультации.

Как происходит рекрутинг в ВСУ на примере 3 ОШБр, мы рассказывали в нашем другом материале.

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