Єдине вікно спілкування з партнерами. Кабмін ухвалив постанову про міжнародну військову допомогу

За час повномасштабного вторгнення українська армія та Міноборони перенесло чимало випробувань та видозмін. Вдосконаленню немає меж, а для покращення комунікації між українською владою та партнерами варто налагоджувати й інші інституції.

14 лютого 2024 року Кабмін України затвердив порядок моніторингу та контролю за використанням міжнародної військової допомоги для забезпечення потреб Сил безпеки і оборони України під час дії правового режиму воєнного стану.

Що це означає та для чого було зроблено — розповідаємо далі.

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Відомо, що постанова, яку ініціювало Міноборони, має регулювати взаємодію центральних органів виконавчої влади, інших державних органів (за згодою) щодо залучення, отримання, передачі й обліку надання міжнародної військової допомоги (МВД).

МВД — нове поняття, яке вводиться цією постановою і стосуватиметься всієї допомоги, що надається для підтримки сил оборони на безоплатній основі під час воєнного стану.

Заступник міністра оборони Станіслав Гейдер заявив, що МВД має стати так званим вікном спілкування між Україною та партнерами. Механізм міжнародної військової допомоги має надати владі всіх рівнів розуміння нагальних потреб ЗСУ.

— Йдеться про єдину узгоджену позицію щодо надання озброєння, військової техніки та інших матеріальних засобів. Наприклад, якщо пріоритет в авіації, тоді на міжнародних зустрічах ми повинні доводити єдину позицію саме за цим напрямом, — наголосив заступник міністра оборони.

Напрацювання механізму МВД відбуватиметься у пʼять етапів:

формування потреби — військові частини мають надіслати свої запити до командувань видів, окремих сил, згодом це узагальнюється Генштабом;

інформування міжнародних партнерів через українських аташе, представників при НАТО, ЄС, МЗС;

розгляд пропозиції партнерів;

логістика та облік — приймання в українському логістичному пункті, перевезення в Україну, облік та розподіл;

звітність, узагальнення та надання інформації щодо наявності та використання МВД.

Це не всі зміни, які запровадило Міністерство оборони України. Наприклад, раніше у Львові було відкрито перший центр рекрутингу у ЗСУ.

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