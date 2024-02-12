Тут не вручатимуть повісток. Міноборони відкрило перший центр рекрутингу української армії у Львові

За час повномасштабної війни українська армія пережила чимало змін у своїй підготовці та комплектації. Проте будь-які новини про мобілізацію суспільство сприймає болісно, і це — цілком зрозуміло. Окрім видимих причин, є також й нерозуміння призовників системи набору та підготовки до фронту.

Тож влада намагається спростити цей процес пошуку спільного знаменника, і одне із рішень — рекрутинг у ЗСУ. 12 лютого у Львові відкрили перший в Україні центр рекрутингу української армії.

Що відомо про центр рекрутингу у ЗСУ та яка його мета — розповідаємо далі.

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Центр рекрутингу української армії у Львові: що відомо

12 лютого 2024 року Міноборони спільно з Львівською міською радою запустило пілотний проект рекрутингу до української армії. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Відсьогодні у Центрі можна дізнатися всю актуальну інформацію про вакансії в армії, поспілкуватися з представниками бригад та обрати бажану професію у війську, — йдеться у повідомленні.

Відомо, що центр працюватиме у Львові за адресою: вул. Костя Левицького, 67. Згодом такі центри планують відкрити на всій території України.

Заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова наголосила на потребі в армії вмотивованих людей, які свідомо обирають посаду та частину.

— Армії потрібні вмотивовані люди, які свідомо роблять свій вибір служити на конкретній посаді в конкретній частині. Ми бачимо за даними соціологічних опитувань, що переважна більшість українців та українок готові долучитися до захисту батьківщини за умови можливості вибору, врахування свого досвіду та фаху, розуміння з ким і де служити.

Рекрутинг — це саме про добровільний та свідомий вибір, — зазначила Калмикова.

За її словами, Міноборони планує масштабувати свої активності щодо рекрутингу і в інших містах України, розповідати людям про наявні можливості знайти своє місце в обороні держави.

Читати на тему Українці можуть самі обрати роботу в ЗСУ! Як працює проект рекрутингу від Міноборони Податися у Збройні сили тепер може кожен у рамках проекту Рекрутинг.

Також в Міноборони додали, що центр рекрутингу української армії у Львові працюватиме щодня, де рекрутери надаватимуть інформацію про вакансії в армії, консультуватимуть і проводитимуть профорієнтаційні тести.

Ці люди також супроводжуватимуть весь процес до призначення на відповідну посаду в армії.

Центр не матиме стосунку до структур ТЦК, а самі рекрутери не є військовослужбовцями. Тож тут не вручатимуть повісток, а лише надаватимуть консультації.

Як відбувається рекрутинг у ЗСУ на прикладі 3 ОШБр, ми розповідали в нашому іншому матеріалі.

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