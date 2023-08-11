Война в Украине

Можно ли выехать за границу в 17 лет и что об этом говорит законодательство: объясняет эксперт

Анна Голишевская, редактор сайта 11 августа 2023, 21:30
Можно ли выехать за границу в 17 лет и что об этом говорит законодательство: объясняет эксперт
Фото: Unsplash

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