Можно ли выехать за границу в 17 лет и что об этом говорит законодательство: объясняет эксперт

Во время действия военного положения в Украине некоторые мужчины интересуются, при каких условиях можно легально выехать за границу.

И если до 16 лет это сделать возможно, то с 17 лет наступают определенные проблемы. Можно ли уехать за границу в 17 лет и как это сделать — читай в материале.

Можно ли выехать за границу в 17 лет: объясняет эксперт

Адвокат Людмила Дуванова утверждает, что прямого запрета, установленного каким-либо законом или порядком пересечения государственной границы, нет.

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Но вместе с этим нужно понимать, что во время действия военного положения в стране некоторые права граждан могут быть ограничены.

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По словам эксперта, есть ситуации, когда отказывают 17-летним мужчинам в пересечении государственной границы. Ведь у них есть обязанность стать на военный учет, а после того, как они это сделают, в действие вступает статья 22 ЗУ О мобилизации и мобилизационной подготовке.

В ней указано, что лицо, состоящее на военном учете, не может самостоятельно, без согласования, покидать свое место постоянного проживания. Является ли это запретом на пересечение государственной границы? Нет. Такие основания не законны.

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Людмила Дуванова отмечает, что в таком случае 17-летние мужчины имеют право обжаловать решение об отказе в пересечении государственной границы в суде.

Однако нужно понимать, что судопроизводство — это процесс длительный. Поэтому за справедливостью нужно ходить, выбивая ее временем.

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За период военного положения единой судебной практики в этих вопросах пока нет. Потому каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке. То есть для каждой отдельной ситуации свой перечень документов и порядок действий.

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