Війна в Україні

Чи можна виїхати за кордон у 17 років та що про це говорить законодавство: пояснює адвокатка

Анна Голішевська, редакторка сайту 11 Серпня 2023, 21:30
Чи можна виїхати за кордон у 17 років та що про це говорить законодавство: пояснює адвокатка
Фото: Unsplash

Більше новин
Покровськ
Секунда — і я вже під завалами. Розповідь 11-річного Микити про пережитий обстріл Покровська
Як очистити чайник від накипу: поради, які точно допоможуть
Щоб насолоджуватись ароматним чаєм: як очистити чайник від накипу — лайфхаки
аспартам
Може спричинити рак! ВООЗ визнала цукрозамінник аспартам небезпечним: що відомо
Том Гарді фільми та серіали
Шукаєш, що б цікавого подивитися? Тримай добірку фільмів та серіалів з Томом Гарді
Дивитись більше

Матеріали по темі

Покровськ
Секунда — і я вже під завалами. Розповідь 11-річного Микити про пережитий обстріл Покровська
Наслідки удару по Запоріжжю 9 серпня: кількість загиблих та травмованих
Не встигають оговтатися між ударами! Наслідки атаки на Запоріжжя 9 серпня
Збір на навчання українських аеророзвідниць: як долучитися
Українки знищуватимуть ворога дронами! Як долучитися до збору на навчання аеророзвідниць
Костянтин Зоркін
Коли стіни — ніщо перед ракетою, людина стає захищати свій світ: скульптор Костянтин Зоркін про життя мистецтва на війні

Відео
0:03:14
Покровськ

Секунда — і я вже під завалами. Розповідь 11-річного Микити про пережитий обстріл Покровська
0:03:40
Наслідки удару по Запоріжжю 9 серпня: кількість загиблих та травмованих
Не встигають оговтатися між ударами! Наслідки атаки на Запоріжжя 9 серпня
0:07:01
Чим небезпечне відкриття пляжів на Одещині: Гуменюк про загрози
Наслідки гідроудару можуть бути шалені: Гуменюк про відкриття пляжів в Одесі
0:12:38
Як повернути українських дітей з російського полону
Наші діти чинять опір! Скільки українських дітей депортовано до Росії та що з ними роблять
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 11 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:04:23
Здорожчання пального на ринку: що кажуть аналітики
Ціни на пальне зростають. Чого чекати в кінці місяця та восени — прогнози аналітиків
Карта бойових дій в Україні сьогодні 10.08.2023: онлайн
Карта бойових дій 10 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:06:20
грант для ветеранів
Вдруге розпочати свій бізнес. Історія колишнього військового, який отримав грант для ветеранів
0:03:53
Покровськ
У неї не було шансів! Як медики дивом врятували жінку після обстрілу Покровська
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Надзвукова та дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал
Більше відео
Збір на навчання українських аеророзвідниць: як долучитися
Читати далі
Українки знищуватимуть ворога дронами! Як долучитися до збору на навчання аеророзвідниць

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь