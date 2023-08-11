Чи можна виїхати за кордон у 17 років та що про це говорить законодавство: пояснює адвокатка

Під час дії воєнного стану в Україні деякі чоловіки цікавляться, за яких умов можна легально виїхати за кордон.

І якщо до 16 років це зробити можливо, то з 17-річного віку настають певні проблеми. Чи можна виїхати за кордон у 17 років та як це зробити — читай в матеріалі.

Чи можна виїхати за кордон у 17 років: пояснює експертка

Адвокатка Людмила Дуванова стверджує, що прямої заборони, встановленої будь-яким законом або порядком перетину державного кордону, немає.

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За словами експертки, є ситуації, коли відмовляють 17-річним чоловікам у перетині державного кордону. Адже в них є обов’язок стати на військовий облік, а після того, як вони це зроблять, у дію вступає стаття 22 ЗУ Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку.

У ній вказано, що особа, яка перебуває на військовому обліку, не може самостійно, без погодження, покидати своє місце постійного проживання. Чи є це забороною на перетин державного кордону? Ні. Такі підстави не є законними.

Що робити, якщо не вдається перетнути кордон у 17 років

Людмила Дуванова зазначає, що в такому випадку 17-літні чоловіки мають право оскаржити рішення про відмову в перетині державного кордону в суді. Однак потрібно розуміти, що судочинство — це процес тривалий. Тому за справедливістю треба ходити, вибиваючи її часом.

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За період воєнного стану єдиної судової практики в цих питаннях наразі немає. Тому кожен випадок розглядається в індивідуальному порядку. Тобто для кожної окремої ситуації — свій перелік документів та порядок дій.

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